Publicat la 15.07.2026, 20:09:00

Președintele Nicușor Dan afirmă că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline, însă spune că deblocarea negocierilor depinde de partidele politice, nu de șeful statului. El și-a exprimat speranța ca actuala criză politică să fie închisă până la sfârșitul verii.

Nicușor Dan: românii așteaptă stabilitate

Aflat la Kiev, Nicușor Dan a declarat că românii așteaptă stabilitate pentru a-și putea face planuri de viitor, iar prelungirea incertitudinii politice afectează atât populația, cât și administrația.

„Românii așteaptă. Am avut aseară discuții cu reprezentanți ai autorităților din Suceava și îmi spuneau că interacțiunea lor cu oamenii este că oamenii așteaptă. Vor odată pentru totdeauna să se termine incertitudinea asta, ca să poată să-și facă planuri de viață pentru ei, familiile lor”, a declarat președintele.

Șeful statului a subliniat că își dorește ca negocierile să se încheie cât mai curând, însă responsabilitatea formării unei majorități aparține partidelor.

„E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide. Eu sper ca în cursul acestei veri să închidem”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă intenționează să convoace noi consultări oficiale cu formațiunile politice, președintele a precizat că dialogul continuă în mod constant, atât între el și partide, cât și între liderii acestora.

„Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuții care există”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan consideră însă că negocierile sunt îngreunate de pozițiile publice adoptate în ultimele luni de partidele politice.

„Retorica în care de luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere. Rolul politicianului este să aibă disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească acea cale care să fie optimă pentru oamenii care i-au acordat mandatul”, a declarat președintele României.