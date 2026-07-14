Publicat la 14.07.2026, 19:24:13

Șeful statului a precizat că discuțiile dintre partide continuă, însă acestea avansează lent. „Există dialog, atât între mine și partide, cât și între liderii formațiunilor. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea. Și atunci nu are rost să facem un exercițiu gratuit”, a afirmat Nicușor Dan, într-o declarație susținută la Ambasada României din Paris.

Blocaj politic între partide

Președintele a explicat că negocierile sunt împiedicate de condițiile impuse reciproc de formațiunile politice privind viitoarea formulă de guvernare.

Potrivit acestuia, unele partide refuză să susțină un Executiv din care nu fac parte, în timp ce altele nu acceptă să guverneze alături de anumiți parteneri. În acest context, variante precum rotația premierului sau alte formule de compromis rămân în continuare în discuție, fără un acord clar.

Nicușor Dan a subliniat și că PSD se află în prezent în opoziție, întrucât nu deține funcții guvernamentale sau administrative.

Optimism privind PNRR

În paralel cu negocierile pentru formarea Guvernului, șeful statului a spus că există un al doilea front de lucru, cel al reformelor și legislației necesare pentru accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Președintele s-a declarat convins că partidele vor ajunge la un consens înainte de termenul-limită din 31 august, astfel încât România să își poată îndeplini angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană.

Guvern tehnocrat, doar dacă îl vor partidele

Întrebat despre posibilitatea desemnării unui guvern tehnocrat, Nicușor Dan a precizat că această opțiune nu este luată în calcul în prezent.

Șeful statului a arătat că ar desemna un cabinet tehnocrat doar dacă partidele parlamentare ar conveni asupra unei asemenea formule și ar exista garanția că acesta va primi votul de învestitură în Parlament. Până atunci, președintele spune că va continua consultările pentru identificarea unei majorități capabile să susțină un nou Executiv.