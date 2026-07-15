Publicat la 15.07.2026, 10:11:15

AUR ar câștiga detașat alegerile parlamentare dacă acestea ar avea loc duminica viitoare, potrivit unui sondaj IRES realizat la comanda PSD. Formațiunea este creditată cu 40% din intențiile de vot, la mare distanță de PSD (21%), PNL (17%) și USR (10%).

Românii văd o țară în criză

Sondajul indică și un nivel ridicat de nemulțumire față de situația din România. Nu mai puțin de 80% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită, iar 92% spun că România traversează o criză politică.

Întrebați cine este responsabil pentru actualul blocaj, 36% au răspuns că toate partidele poartă vina. Alți 16% îl indică pe premierul interimar Ilie Bolojan, câte 14% pe președintele Nicușor Dan și pe PSD, 13% pe Guvern, iar doar 2% pe AUR.

Ilie Bolojan, evaluat cu nota 4,71

Activitatea premierului interimar Ilie Bolojan a primit o notă medie de 4,71 din 10. Aproape trei din zece respondenți i-au acordat nota minimă, în timp ce doar 6% i-au oferit nota maximă.

De asemenea, 66% dintre cei intervievați consideră că Ilie Bolojan nu ar trebui să rămână premier, în timp ce doar 32% susțin continuarea mandatului său.

În schimb, la întrebarea privind cine gestionează mai bine actuala situație politică, 41% l-au indicat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, iar 38% pe Ilie Bolojan.

Economia, principala preocupare

Pe fondul nemulțumirilor politice, percepția asupra economiei este la fel de pesimistă. Aproape jumătate dintre respondenți (47%) spun că situația economică s-a înrăutățit considerabil, iar alți 28% consideră că s-a înrăutățit într-o anumită măsură.

Totodată, 32% afirmă că le este greu să își acopere cheltuielile lunare, iar 45% spun că veniturile lor sunt mai mici decât la începutul anului 2025.

Întrebați care ar trebui să fie prioritatea viitorului Guvern, românii au indicat relansarea economiei (25%), urmată de majorarea salariilor și pensiilor (21%), combaterea corupției (16%), reducerea taxelor și impozitelor (13%), precum și protejarea locurilor de muncă și asigurarea stabilității politice (câte 11%).

Sondajul IRES a fost realizat în perioada 29 iunie – 2 iulie 2026, pe un eșantion de 1.002 persoane adulte, prin interviuri telefonice (CATI). Marja maximă de eroare este de ±3,1%.