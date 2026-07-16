Publicat la 16.07.2026, 10:43:43

Vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că România ar trebui să suspende orice sprijin financiar acordat altor state, inclusiv Ucrainei și Republicii Moldova, până când își stabilizează propriile finanțe publice.

Critici privind utilizarea fondurilor externe

Dan Dungaciu consideră că situația economică dificilă în care se află România impune o schimbare de priorități, iar finanțările externe ar trebui suspendate.

„România oprește orice finanțare externă, că este vorba de Ucraina, că este vorba de Republica Moldova. Republica Moldova se va finanța, din punctul nostru de vedere, doar prin Fondul de Investiții Moldova pe care noi l-am propus. Nu bani gratis, nu bani despre care nici nu știm unde ajung și cum ajung”, a declarat acesta în emisiunea realizată de Marius Tucă.

Dungaciu afirmă că există o lipsă de transparență în ceea ce privește modul în care sunt folosite fondurile acordate de România altor state.

„Nu știm de foarte multe ori cum sunt folosiți. De multe ori sunt folosiți din perspectivă strict politică. Orice finanțare în exterior trebuie să fie oprită cel puțin cât România are problemele economice pe care le are. Din punctul meu de vedere este absurd să pui în cârca cetățeanului român sume enorme de bani care, între noi fie vorba, nici măcar nu le știm”, a susținut sociologul.

„România contribuie prin mai multe mecanisme”

Potrivit lui Dungaciu, sprijinul acordat Ucrainei nu se rezumă la ajutoarele directe, ci include și contribuțiile României la bugetul Uniunii Europene și la programele europene de securitate.

„Noi știm că România ajută direct Ucraina prin anumite fonduri, împrumuturi pe care le face inclusiv în cadrul programului SAFE. România dă bani la bugetul european pentru Ucraina. România finanțează prin programele SAFE armata europeană comună. Asta înseamnă tot bani pentru securizarea Europei, plus banii pentru NATO. Există foarte multe zone în care România dă bani, dar nu știm foarte clar care este proiectul de securitate prin intermediul căruia noi dăm acești bani”, a afirmat el.

Critici la adresa programului SAFE

Dungaciu consideră că inițiativa europeană SAFE are în primul rând o miză politică și nu reprezintă un proiect autentic de securitate.

„Se vede foarte clar că SAFE este un proiect politic, nu un proiect de securitate. În spatele acestui program SAFE se află o gândire foarte simplă: vrem să rămânem la putere. Asta e tot ce s-a întâmplat acolo”, a declarat acesta.

În opinia sa, România ar trebui să acorde o atenție mai mare dezvoltării relațiilor strategice cu Turcia.

„Dacă mă întrebați pe mine, miza care nu a fost folosită este Turcia. N-am accesat cum s-ar fi cuvenit, inclusiv în parteneriate militare. Turcia are o industrie semnificativă și, dacă vrei să joci ceva important în Balcani, trebuie să ai o legătură cu Turcia”, a spus Dungaciu.

Afirmațiile sociologului vin în contextul dezbaterilor privind cheltuielile bugetare, deficitul public și contribuția României la programele europene și euroatlantice de sprijin pentru Ucraina și consolidarea securității regionale.