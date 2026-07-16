Publicat la 16.07.2026, 19:13:12

Președintele Nicușor Dan afirmă că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și califică drept „ridicolă” varianta vehiculată în spațiul politic privind succesiunea a patru guverne în următorii doi ani.

Nu există în momentul de față o soluție

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că scenariul în care România ar avea patru guverne succesive în următorii doi ani nu reprezintă o soluție realistă și a subliniat că prioritatea este formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline.

„E cumva ridicol să ai patru guverne în doi ani și să faci un program pentru asta”, a afirmat șeful statului, explicând că în cadrul discuțiilor dintre partide au fost analizate mai multe variante, de la un guvern de armistițiu sau unul tehnocrat până la o posibilă rotativă între PSD și PNL. El a precizat însă că niciuna dintre aceste formule nu a fost agreată.

„Concluzia este că nu există în momentul de față o soluție, nici măcar pentru un guvern de armistițiu care să funcționeze câteva luni”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a avertizat că menținerea unui guvern interimar complică activitatea executivă și întârzie implementarea proiectelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Se vede cu ochiul liber. Dacă trebuie tot să ne contorsionăm în sesiuni extraordinare ale Parlamentului, evident că este preferabil să avem un guvern cu puteri depline, care poate inclusiv să adopte ordonanțe de urgență”, a declarat acesta.

Întrebat dacă premierul interimar Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, Nicușor Dan a evitat un răspuns direct și a insistat că obiectivul principal este constituirea unui Executiv stabil.

Referindu-se la apelul lansat de liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, care i-a cerut să nu solicite liberalilor o colaborare cu PSD, președintele a răspuns ironic: „La vârsta adultă, exaltarea nu e bună, mai ales când vorbești în numele unei categorii de oameni care ți-au dat mandat.”

Șeful statului a admis că depășirea blocajului politic depinde exclusiv de disponibilitatea partidelor de a ajunge la un compromis.

„Dacă nu există o disponibilitate suplimentară de la toată lumea implicată, nu se va întâmpla nimic în plus în septembrie față de iunie. Partidele trebuie să dea dovadă de mai multă disponibilitate pentru a găsi o soluție, în interesul românilor”, a concluzionat Nicușor Dan.