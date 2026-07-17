Publicat la 17.07.2026, 18:22:00

Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea a avertizat că economia României traversează o perioadă de deteriorare accelerată, invocând inflația ridicată, scăderea consumului, creșterea numărului de insolvențe și pierderea a peste 60.000 de locuri de muncă într-un an. În acest context, liderul social-democrat a susținut că este necesară elaborarea unei strategii naționale pentru creșterea competitivității economiei.

„Inflația este peste două cifre, creștere generalizată a prețurilor o resimțim cu toții în buzunar. Sunt peste 60.000 de locuri de muncă pierdute anul acesta în economia românească și foarte grav este că 83% dintre ele sunt din activitatea productivă”, a declarat Oprea, după o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri.

Într-un singur an, economia românească a pierdut echivalentul populației active a unui oraș mediu, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Acestea arată o tendință de frânare a pieței muncii, care se reflectă în aproape întreaga țară, nu doar în unele zone izolate.

Ștefan Radu Oprea a subliniat că numărul companiilor care intră în insolvență sau își încetează activitatea este în creștere și a pus această evoluție pe seama reducerii consumului și a măsurilor de austeritate promovate de Guvernul Bolojan.

În opinia sa, situația economică riscă să se agraveze în lipsa unui guvern cu puteri depline și dacă nu se accelerează implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel încât fondurile europene să ajungă cât mai rapid în economia reală.

„Din păcate degradarea aceasta continuă și va continua atâta timp cât nu avem un guvern cu puteri depline, în această perioadă”, a mai spus senatorul PSD.

În acest context, Ștefan Radu Oprea a anunțat continuarea dialogului dintre PSD și reprezentanții mediului de afaceri. O nouă întâlnire ar putea avea loc în ultima săptămână a lunii august și va avea ca temă prioritățile legislative din Parlament care influențează mediul economic.

Senatorul PSD a subliniat necesitatea constituirii unui grup de lucru în Parlament, format din parlamentari ai comisiilor economice, de buget-finanțe și de muncă, împreună cu reprezentanții mediului de afaceri, pentru elaborarea unei strategii privind competitivitatea economiei românești.