BIAS 2026 în acest weekend! Spectacol aviatic la București, cu spectaculoasele F-16, Rafale, Eurofighter și F 16

Publicat la 25.08.2026, 13:31:00

BIAS 2026 aduce la București avioane de luptă, aeronave militare și civile, formații internaționale de acrobație și demonstrații aeriene spectaculoase. Ediția din acest an este dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul său zbor cu un aparat autopropulsat. Organizatorii propun astfel o legătură între începuturile aviației românești și tehnologia aeronautică modernă.

F 16-urile iau o pauză de la vânat drone implicate în războiul de la graniță pentru a se da în spectacol la BIAS 2026 (28 și 29 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”). Peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate vor lua parte la cea de-a XVI-a ediție a Bucharest International Air Show. Intrarea este gratuită.

Un alt punct de atracție va fi Rafale Solo Display, susținut de Forțele Aeriene și Spațiale Franceze.

Printre cele mai așteptate momente ale BIAS 2026 se numără demonstrațiile oferite de două dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume. Frecce Tricolori, formația oficială a Forțelor Aeriene Italiene, revine la București după 14 ani și va evolua cu nouă aeronave MB-339. La BIAS se întorc și Turkish Stars, echipa de demonstrație a Forțelor Aeriene Turce. După o absență de opt ani, formația va prezenta un program aerian cu aeronave NF-5.

F-16, Rafale, Eurofighter și Tornado, în spectacolul aerian

BIAS 2026 aduce la București și unele dintre cele mai cunoscute aeronave militare europene.

Forțele Aeriene și Spațiale ale Spaniei vor participa cu F/A-18 Hornet, în timp ce Germania va fi reprezentată de Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado. În zona de expunere va putea fi admirat și un Airbus A400M Atlas al Forțelor Aeriene Germane. Participarea internațională este completată de Forțele Aeriene Slovene, cu aeronave Pilatus PC-9, Flying Dragons Team din Polonia, Iacării Acrobați și pilotul lituanian Jurgis Kairys.

Spectacolul aerian de la BIAS 2026 va fi deschis de Forțele Aeriene Române, sâmbătă, 29 august, începând cu ora 10:00. Publicul va putea urmări demonstrații tactice, acrobații și evoluții în formație cu F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan și C-130 Hercules, precum și cu elicoptere IAR-330. Forțele Aeriene Române vor avea o prezență importantă și la sol, în zona Static Display.

Vizitatorii vor putea vedea de aproape aeronave F-16, C-27J Spartan, elicoptere IAR-330 și IAR-316B Alouette, aeronava-școală IAK-52, replica Vlaicu II și o machetă la scară 1:1 a avionului IAR-80. Expoziția militară va include și un radar TPS-79R, o instalație HAWK, o instalație M903/PATRIOT, simulatoare de zbor și de tragere, precum și o autospecială EOD.

Exercițiu tactic cu Black Hawk și luptătorii SIAS

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne va participa la eveniment cu un elicopter S-70M Black Hawk. Aeronava va fi implicată într-un exercițiu tactic realizat împreună cu luptătorii SIAS din cadrul Poliției Române. Demonstrația va oferi publicului posibilitatea de a vedea modul în care sunt coordonate intervențiile aeriene și operațiunile speciale.

Aviația sportivă și acrobatică din România va fi reprezentată de Aeroclubul României.

Hawks of Romania va evolua cu aeronave Extra 330SC, iar formația de planoare White Wings va participa cu aeronave IAR IS-28B2 Lark. Blue Wings, echipa de parașutiști a Aeroclubului României, va susține o demonstrație de parașutism după lansarea dintr-un Cessna C208 Caravan. Programul include și Solo Fox Display, Escadrila Zlin 526F, precum și evoluții ale unor aeronave ușoare și ultraușoare.

Și aviația comercială se dă în spectacol

În program sunt incluse și companii aeriene comerciale precum TAROM, Wizz Air, Animawings și HiSky. TAROM va participa cu un Boeing 737 care va realiza o demonstrație aeriană. Wizz Air va avea atât o prezență în programul de zbor, cât și în zona expozițională, iar Animawings va expune un Airbus A220. Zona de Static Display va permite spectatorilor să vadă de aproape aeronavele și să discute cu piloți, specialiști și reprezentanții organizațiilor participante.

Aviație, tehnologie și istorie în hangarele ROMAERO. În hangarele H5 și H7 ale ROMAERO va fi organizată o amplă expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației.

Printre atracțiile pregătite pentru vizitatori se află replica la scară 1:1 a aparatului Vuia I, replica avionului Vlaicu II, dar și exponate ale Muzeului Național al Aviației Române și Muzeului „Dumitru Prunariu”. Vor fi prezentate proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale, alături de simulatoare de zbor, aeromodele și machete.

Un exponat cu o valoare istorică deosebită va fi BAC 1-11, primul avion comercial cu reacție produs în România prin programul ROMBAC (și singurul rămas).

Accesul la BIAS 2026 este gratuit!

Pe lângă demonstrațiile aeriene și expozițiile de aviație, BIAS 2026 va include întâlniri cu piloții, sesiuni de autografe, activități pentru copii, zone de relaxare și food trucks. Pentru eveniment, TPBI și STB vor introduce linia specială 737 BIAS, care va face legătura între Piața Victoriei și Aeroportul Băneasa





