Bateriile din parcurile solare și eoliene scapă de garanția de 30.000 de euro/MW impusă de ANRE

Publicat la 25.08.2026, 17:10:25

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Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei ar putea reduce costurile pentru investitorii care dezvoltă proiecte de stocare a energiei. ANRE propune eliminarea garanției financiare de până la 30.000 de euro pentru fiecare megawatt aferent instalațiilor de stocare integrate în proiecte hibride. Bateriile din parcurile solare și eoliene scapă de garanția de 30.000 de euro/MW impusă de ANRE Măsura este inclusă într-un proiect de ordin pus de ANRE în dezbatere publică și vizează bateriile amplasate în același loc cu centralele eoliene sau fotovoltaice. Potrivit propunerii, pentru un proiect hibrid care combină producția de energie electrică și stocarea, investitorul nu va mai trebui să constituie o garanție financiară suplimentară pentru capacitatea bateriilor.Garanția va rămâne aplicabilă capacității de producere a energiei electrice, însă nu și instalației de stocare adăugate ulterior sau dezvoltate împreună cu aceasta.Decizia poate avea un impact important asupra economiei proiectelor energetice, în condițiile în care bateriile de mari dimensiuni presupun deja investiții semnificative. Eliminarea unei garanții raportate la puterea instalației de stocare reduce suma de bani blocată de investitor și poate face mai atractive proiectele hibride.

Un parc fotovoltaic sau eolian produce energie în funcție de condițiile meteo. Soarele nu strălucește permanent, iar vântul nu bate constant. Bateriile pot schimba însă modul în care energia produsă este gestionată. Într-un proiect hibrid, energia poate fi stocată local și introdusă în rețea ulterior, atunci când există cerere sau când condițiile din sistem sunt mai favorabile. Astfel, energia produsă de panourile fotovoltaice sau de turbinele eoliene nu trebuie neapărat evacuată imediat. Stocarea permite o utilizare mai flexibilă a capacității de producție și poate contribui la reducerea vârfurilor de putere. Pentru sistemul energetic național, dezvoltarea bateriilor poate însemna și o utilizare mai eficientă a rețelelor existente.

ANRE- o singură garanție este suficientă Argumentul autorității este că, în cazul centralelor hibride de tip producție-stocare, este suficientă garanția financiară aferentă capacității de producere. Solicitarea unei garanții suplimentare pentru baterii ar reprezenta o povară financiară care poate descuraja dezvoltarea unor astfel de proiecte. Prin eliminarea acesteia, ANRE urmărește să faciliteze integrarea sistemelor de stocare în capacitățile de producție și să stimuleze investițiile în proiecte capabile să ofere mai multă flexibilitate sistemului energetic. Veste bună pentru investițiile în baterii. Garanția de 30.000 de euro/MW a fost introdusă pentru a elimina proiectele speculative Garanția financiară de până la 30.000 de euro/MW a fost introdusă pentru noile proiecte energetice cu scopul de a filtra investițiile și de a limita blocarea capacităților de rețea de către proiecte care nu ajung să fie realizate. Dezvoltatorii care solicită capacități importante în rețea trebuie să demonstreze că proiectele lor sunt suficient de serioase pentru a merge mai departe. Problema este că aceeași regulă poate genera costuri importante și pentru investitorii care au proiecte reale și intenționează să construiască instalațiile. În cazul bateriilor, aplicarea garanției la capacitatea de stocare poate majora suplimentar necesarul financiar al unui proiect. Mai multe categorii de proiecte sunt exceptate Proiectul de ordin pus în dezbatere de ANRE prevede și alte situații în care procedura privind constituirea garanției financiare nu se aplică. Printre acestea se află autorizațiile pentru capacități care beneficiază de contracte CfD și pentru care există deja o garanție de bună execuție aferentă întregii capacități instalate. Excepția vizează și instalațiile de stocare adăugate capacităților de producere sau de consum, precum și proiectele de retehnologizare care nu presupun creșterea puterii instalate prevăzute în avizul tehnic de racordare. De asemenea, procedura nu se aplică în situația în care investiția a fost finalizată în perioada de valabilitate a autorizației, iar solicitarea ulterioară privește prelungirea acesteia din motive care nu au legătură cu nefinalizarea proiectului.