Publicat la 28.07.2026, 13:27:02

IT-ul continuă să fie domeniul cu cele mai mari salarii din România, însă angajații din petrol și gaze, cercetare sau construcții câștigă, de asemenea, venituri mult peste media națională. Datele aferente primului semestru din 2026, publicate de Salario, comparatorul salarial al platformei eJobs, arată că cele mai bine plătite sectoare oferă salarii nete cuprinse între 6.500 și 8.000 de lei pe lună.

La polul opus se află domeniile cu cele mai multe locuri de muncă disponibile, precum retailul, serviciile, industria alimentară sau turismul, unde salariile sunt considerabil mai mici. Cel mai slab remunerat sector rămâne cel al serviciilor de au pair, babysitting și curățenie.

IT-ul domină clasamentul salariilor

Cu un salariu mediu net de 8.000 de lei pe lună, IT-ul își păstrează prima poziție în topul celor mai bine plătite domenii, chiar dacă în ultimul an industria a trecut printr-o perioadă de restructurări și reducere a angajărilor.

Pe locul al doilea se situează petrolul și gazele, unde salariul mediu net ajunge la 7.000 de lei, urmat de cercetare și dezvoltare, cu 6.800 de lei lunar.

Clasamentul continuă cu:

construcții și instalații – 6.500 lei ;

inginerie – 6.000 lei ;

telecomunicații – 6.000 lei ;

audit și consultanță – 6.000 lei ;

industria navală și aeronautică – 6.000 lei.

Salariile cresc, dar inflația le „mănâncă”

Specialiștii atrag atenția că majorările salariale nu au reușit să țină pasul cu inflația.

Potrivit Roxanei Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, în majoritatea sectoarelor salariile au crescut față de anul trecut, însă puterea reală de cumpărare a angajaților a continuat să scadă.

În luna iunie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,4%, în timp ce multe majorări salariale au fost de numai 4-5%.

Românii vor salarii cu 30% mai mari

Analiza Salario arată că, în medie, angajații și candidații își doresc salarii cu aproximativ 30% peste nivelul pe care îl încasează în prezent.

Cele mai mari diferențe apar în:

IT – așteptări cu 50% peste salariile oferite (aproape 12.000 de lei net);

asigurări – diferență de 42% ;

industria auto, domeniul juridic și sistemul bancar – aproximativ 40%.

În schimb, în sectorul petrol și gaze diferența dintre salariile reale și cele dorite este mai redusă, de aproximativ 29%, iar în domenii precum medicina alternativă, instalațiile sanitare sau relațiile cu clienții decalajele sunt și mai mici.

Unde sunt cele mai mici salarii

La celălalt capăt al clasamentului se află domeniile care angajează cei mai mulți români.

Salariile medii nete sunt:

retail – 4.300 lei ;

industria alimentară – 4.500 lei ;

call-center/BPO – 4.400 lei ;

transport și logistică – 5.000 lei ;

servicii – 5.500 lei ;

saloane și clinici de înfrumusețare – 4.000 lei.

Cel mai mic salariu mediu este înregistrat în sectorul au pair, babysitting și curățenie, unde venitul net este de aproximativ 3.300 de lei pe lună.

Retailul rămâne principalul angajator

Paradoxal, domeniile cu cele mai mici salarii sunt și cele care oferă cele mai multe locuri de muncă.

De la începutul anului, angajatorii au publicat:

27.000 de joburi în retail;

17.000 în servicii;

14.000 în industria alimentară;

12.000 în call-center și BPO.

Potrivit eJobs, explicația este că aceste sectoare recrutează în principal personal aflat la început de carieră sau persoane care își schimbă domeniul de activitate, ceea ce reduce media salarială.

În prezent, pe platformele eJobs și iajob sunt disponibile peste 23.000 de locuri de muncă, în timp ce salariul mediu net pe economie a ajuns în luna mai la 5.684 de lei, înregistrând cea mai redusă creștere anuală din ultimii ani.