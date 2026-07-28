Publicat la 28.07.2026, 14:27:52

România face un pas important în industria europeană de apărare, după ce compania românească OVES Enterprise și producătorul ucrainean EDRONE au anunțat lansarea unei linii comune de producție de drone militare la Cluj-Napoca. Primele aparate fabricate în România vor ieși de pe linia de producție în această toamnă, iar pe termen mediu capacitatea fabricii ar putea ajunge la 15.000 de drone pe lună.

Primele drone vor fi gata în această toamnă

În faza inițială, fabrica de la Cluj-Napoca va produce trei categorii de drone militare:

drone FPV;

drone de interceptare;

drone de recunoaștere.

Primele sisteme fabricate în România vor intra în etapa de testare și demonstrații în toamna acestui an.

Potrivit celor două companii, obiectivul inițial este atingerea unei producții de aproximativ 1.000 de unități lunar, urmând ca aceasta să fie extinsă, în funcție de comenzile primite, până la 10.000-15.000 de drone pe lună.

În perspectivă, fabrica ar putea produce până la 27 de modele diferite de drone, adaptate cerințelor pieței și programelor europene de apărare.

Inteligență artificială integrată în drone

Un element-cheie al proiectului îl reprezintă integrarea platformei românești Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise.

Tehnologia permite:

identificarea și clasificarea automată a țintelor;

urmărirea și fixarea acestora;

ghidaj terminal;

analiză situațională în timp real.

Potrivit companiei, utilizarea inteligenței artificiale urmărește reducerea timpului de reacție și creșterea preciziei în timpul misiunilor.

Unitatea de producție din Cluj va realiza întregul proces industrial, de la integrarea componentelor și instalarea sistemelor AI până la configurare, testare și livrarea dronelor complet pregătite pentru utilizare operațională.

Experiența de pe front ajunge în România

Parteneriatul valorifică experiența acumulată de EDRONE în Ucraina, unde compania produce sisteme utilizate în condiții reale de război.

Producătorul ucrainean va transfera către România procesele de fabricație și know-how-ul tehnologic, în timp ce OVES Enterprise va coordona integrarea tehnologiilor dezvoltate local și adaptarea produselor la cerințele beneficiarilor.

CEO-ul OVES Enterprise, Mihai Filip, afirmă că România trebuie să își dezvolte propriile capacități industriale în domeniul apărării.

„Europa are nevoie de capacități proprii de producție, iar România trebuie să își construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piață de desfacere. Parteneriatul cu EDRONE aduce în România experiență acumulată direct pe front și procese de producție validate”, a declarat Mihai Filip.

La rândul său, fondatorul EDRONE, Viktor Yevpak, consideră că România poate deveni unul dintre principalele centre europene pentru producția de drone.

„Colaborarea cu OVES Enterprise ne permite să transferăm în România un model de producție construit și validat în Ucraina și să îl combinăm cu tehnologiile dezvoltate local. România poate deveni un punct important de producție pentru piața europeană și pentru Ucraina”, a afirmat acesta.

România își dezvoltă industria de apărare

Infrastructura necesară începerii producției este deja disponibilă, ceea ce permite pornirea activității fără investiții inițiale majore.

În prima etapă, fabrica va funcționa cu aproximativ 30 de angajați, care vor fi instruiți pentru noile procese de producție.

Pe măsură ce comenzile din România și din alte state europene vor crește, cele două companii intenționează să extindă atât capacitatea de producție, cât și investițiile locale.

Potrivit reprezentanților OVES Enterprise, producția de drone în România contribuie la consolidarea bazei industriale europene de apărare și la reducerea dependenței Uniunii Europene de furnizori din afara continentului, într-un domeniu considerat strategic pentru securitatea regională.