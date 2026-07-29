Publicat la 29.07.2026, 17:18:07

În ciuda temerilor generate de scumpirea carburanților și de tensiunile internaționale care afectează piața petrolului, România nu se confruntă cu riscul unei penurii generalizate de benzină și motorină. Asigurările vin din partea președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, care susține că stocurile existente ar putea acoperi consumul luni de zile chiar și în scenariul opririi complete a importurilor de țiței din Kazahstan.

Pericolul real: cumpărăturile făcute din panică

Potrivit specialistului, pe baza datelor privind stocurile comerciale și strategice, România ar putea funcționa aproximativ 120 de zile fără importuri de țiței kazah în cazul motorinei și până la șase luni în cazul benzinei, fără să apară o penurie generalizată.

„Ținând cont de stocurile comerciale și strategice existente, nu ar fi trebuit să existe o astfel de situație. Din punct de vedere al aprovizionării, România are rezerve suficiente pentru a traversa o perioadă dificilă”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Expertul avertizează însă că adevărata amenințare nu este lipsa carburanților, ci reacția consumatorilor.

Dacă șoferii se grăbesc simultan să alimenteze de teamă că vor rămâne fără combustibil, stațiile pot rămâne temporar fără stocuri, ceea ce alimentează și mai mult panica.

„Când toată lumea merge în aceeași zi la benzinărie, se vinde într-o zi cât se consumă într-o săptămână. Stațiile se golesc, apar fotografii pe internet cu pompe fără combustibil și astfel se creează impresia unei penurii care, în realitate, nu exista inițial”, explică președintele AEI.

În astfel de situații, comercianții pot majora prețurile pentru a tempera cererea, iar efectul este exact cel pe care consumatorii încearcă să îl evite.

Prețurile ar putea începe să scadă

După valul de scumpiri din ultimele luni, există și o veste încurajatoare privind evoluția prețurilor.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, nivelul maxim pare să fi fost deja atins, motorina ajungând în unele stații la aproximativ 10,40 lei pe litru, în timp ce media națională se situează în jurul valorii de 10 – 10,10 lei.

„După această săptămână, lucrurile ar trebui să se stabilizeze și chiar să apară un trend de descreștere, atât datorită evoluției din piață, cât și măsurilor legislative aflate în dezbatere”, estimează specialistul.

Tensiunile internaționale rămân principalul factor de risc

Creșterile de preț din ultimele luni au fost alimentate de suprapunerea mai multor crize geopolitice, printre care tensiunile din Strâmtoarea Hormuz, atacurile asupra transportului maritim din Marea Roșie, blocajele din Marea Neagră și problemele apărute pe ruta Mării Caspice, pe unde tranzitează o parte din țițeiul destinat Europei.

În aceste condiții, specialistul estimează că prețul petrolului va continua să oscileze între 85 și 100 de dolari pe baril, însă fără a genera, în acest moment, un risc real de epuizare a stocurilor de carburanți din România.

Reducerea TVA ar avea un impact mai mare decât acciza

În ceea ce privește măsurile discutate în Parlament pentru reducerea prețurilor la pompă, Dumitru Chisăliță consideră că efectele vor fi limitate.

Potrivit calculelor Asociației Energia Inteligentă, reducerea accizei ar putea coborî prețul motorinei până în intervalul 9,60 – 9,85 lei pe litru, însă combustibilul va rămâne în jurul pragului de 10 lei.

În opinia sa, o reducere temporară a TVA ar produce efecte mai consistente decât diminuarea accizei, deoarece TVA urmărește automat evoluția prețului combustibililor.

Concluzia specialistului este că, deși perioada rămâne una volatilă din cauza contextului internațional, România nu se află în fața unei crize de aprovizionare, iar cea mai importantă măsură pentru evitarea problemelor este prevenirea panicii în rândul consumatorilor.