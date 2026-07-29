Publicat la 29.07.2026, 16:21:39

Camera Deputaților a adoptat miercuri legea prin care România aprobă contractarea unui împrumut de aproape 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE, destinat finanțării înzestrării Armatei Române și dezvoltării industriei de apărare. Votul a fost însă marcat de un schimb dur de replici între ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și parlamentarii AUR, care s-au opus proiectului.

România poate accesa aproape 17 miliarde de euro pentru apărare

Proiectul aprobat de Parlament ratifică Acordul de împrumut (SAFE) încheiat între Uniunea Europeană și România, semnat în luna mai la București și Bruxelles.

Valoarea finanțării este de 16,68 miliarde de euro, bani care vor putea fi utilizați pentru programele de înzestrare militară și pentru consolidarea capacităților de apărare ale României.

SAFE este instrumentul financiar creat de Uniunea Europeană pentru sprijinirea investițiilor în industria de apărare și în achizițiile militare, în contextul deteriorării situației de securitate din Europa.

Miruță: „Astăzi ați cântat imnul național al Rusiei”

Dezbaterile din plen au degenerat într-un schimb de acuzații politice, după ce reprezentanții AUR au votat împotriva proiectului.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a lansat un atac extrem de dur, profitând de faptul că votul a avut loc chiar de Ziua Imnului Național.

„Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs decât astăzi, de Ziua Imnului Național, votând împotriva apărării României. Imnul național nu ne obligă doar să îl ascultăm în picioare, ci și să luăm decizii în interesul național”, a declarat ministrul.

Acesta a mers și mai departe, acuzând formațiunea că servește indirect interesele Moscovei.

„Astăzi, de «Deșteaptă-te, române», dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei”, le-a transmis Miruță parlamentarilor AUR.

„Sunteți împotriva înzestrării Armatei”

Ministrul a reamintit că AUR s-a opus anterior și legislației privind doborârea dronelor care pătrund ilegal în spațiul aerian al României.

„Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul și cântând «Deșteaptă-te, române», dar ați votat împotriva legii privind doborârea dronelor și acum votați împotriva programelor de înzestrare ale Armatei Române”, a afirmat Miruță.

Programele militare continuă chiar dacă împrumutul era respins

Ministrul interimar al Apărării a încercat să calmeze și eventualele îngrijorări privind finanțarea proiectelor militare.

Potrivit acestuia, toate contractele prevăzute în programul SAFE au fost deja acoperite și din bugetul național, astfel încât investițiile în apărare să nu depindă exclusiv de aprobarea împrumutului european.

„Știam că sunteți împotriva înzestrării Armatei și am pus în bugetul național banii pentru toate contractele din SAFE. Chiar dacă acest proiect ar fi picat, programele de înzestrare ar fi continuat”, a declarat Miruță.

Un nou episod de confruntare pe tema apărării

Adoptarea acordului SAFE reprezintă unul dintre cele mai importante voturi privind finanțarea apărării din ultimii ani, România urmând să poată accesa aproape 17 miliarde de euro pentru investiții în industria militară și achiziții strategice.

În același timp, dezbaterile din Parlament arată că tema înzestrării Armatei și a relației cu Uniunea Europeană și NATO continuă să genereze confruntări politice puternice, într-un context regional dominat de războiul din Ucraina și de consolidarea capacităților de apărare ale statelor europene.