Publicat la 29.07.2026, 14:09:29

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care introduce măsuri excepționale pentru piața carburanților, în contextul crizei generate de aprovizionarea cu țiței și produse petroliere. Actul normativ permite Guvernului să intervină direct în piață, prin reducerea taxelor, limitarea exporturilor de motorină și monitorizarea strictă a modului în care companiile formează prețurile.

Statul poate reduce acciza și TVA la motorină

Legea creează cadrul legal pentru declararea unei situații de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere și permite reducerea temporară a accizei la motorină. Totodată, TVA aplicată benzinei și motorinei în segmentul de rafinare și vânzare en-gros și cu amănuntul va putea fi redusă la 19% pe perioada aplicării măsurilor.

Mecanismul va putea fi aplicat pe unul sau mai multe intervale succesive, fără ca durata totală să depășească perioada în care este declarată oficial situația de criză.

Exporturile de motorină vor avea nevoie de aprobarea Guvernului

Una dintre cele mai importante prevederi ale legii introduce control asupra exporturilor de motorină.

Astfel, exportul acestui carburant va putea fi realizat doar cu acordul Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei, măsură care urmărește protejarea aprovizionării pieței interne în cazul apariției unor probleme de alimentare.

În același timp, operatorii economici vor putea reduce temporar procentul de biocarburant din benzina comercializată, de la 8% la minimum 2%, pe perioada aplicării măsurilor de protecție.

Companiile petroliere, obligate să raporteze lunar prețurile

Noua lege introduce și un sistem strict de supraveghere a modului în care sunt stabilite prețurile carburanților.

Operatorii economici vor avea obligația să transmită lunar rapoarte către:

Consiliul Concurenței;

Ministerul Finanțelor;

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC);

Ministerul Energiei.

Documentele vor trebui depuse în maximum 20 de zile de la încheierea fiecărei luni și vor conține informații privind modul de aplicare a prevederilor legii și prețurile practicate.

Metodologia de raportare va fi stabilită în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii.

Autoritățile vor verifica formarea prețurilor

Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor și ANPC vor putea solicita companiilor informații detaliate privind modul în care sunt formate prețurile.

Printre datele care pot fi cerute se numără:

costurile de achiziție;

prețurile de cumpărare;

taxele de import;

costurile de transport și manipulare;

comisioanele;

alte cheltuieli care influențează prețul final.

Operatorii economici vor avea la dispoziție cel mult zece zile pentru a furniza informațiile solicitate.

Amenzi pentru depășirea adaosului comercial

Legea stabilește și sancțiuni pentru companiile care depășesc limita maximă a adaosului comercial.

Dacă depășirea este de până la 5% peste plafonul permis, firma va fi amendată cu o sumă egală cu dublul valorii depășirii, calculată în funcție de cantitatea totală de produse vândute pe perioada aplicării măsurilor.

Contribuție de solidaritate pentru sectorul petrolier

Actul normativ reglementează și aplicarea unei contribuții de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea petrolului extras în România.

În schimb, în urma unui amendament adoptat în Parlament, activitățile de rafinare, prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului și importul urmat de prima vânzare a produselor petroliere importate au fost excluse din sfera de aplicare a unor prevederi ale legii.

Prin adoptarea acestui act normativ, autoritățile își creează instrumentele necesare pentru a interveni rapid în cazul unei crize de aprovizionare cu carburanți, într-un context în care securitatea energetică și stabilitatea prețurilor au devenit priorități strategice.