Publicat la 29.07.2026, 11:28:00

România intră într-un nou episod de caniculă, care se va intensifica treptat în următoarele zile și va cuprinde tot mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că temperaturile vor ajunge până la 38-39 de grade Celsius în vestul țării, în timp ce nopțile vor deveni tropicale, cu minime care nu vor coborî sub 20 de grade.

Primele județe lovite de caniculă

Începând de joi, județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare vor fi afectate de temperaturi foarte ridicate și de un disconfort termic accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă condiții de caniculă severă.

Valorile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, însă în Câmpia de Vest mercurul din termometre va urca până la 38-39 de grade în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Nopți tropicale și temperaturi de până la 24 de grade

Pe lângă temperaturile extreme din timpul zilei, ANM avertizează că vestul și sud-vestul țării vor avea parte și de nopți tropicale.

Minimele vor rămâne în jurul valorii de 20 de grade, iar în zona Dealurilor de Vest temperaturile nocturne pot ajunge chiar la 22-24 de grade Celsius, ceea ce va accentua senzația de disconfort și va îngreuna răcirea locuințelor.

Valul de căldură se extinde în aproape toată țara

Potrivit meteorologilor, în weekend canicula se va extinde în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și, pe arii restrânse, în zonele de câmpie din celelalte regiuni ale țării.

Temperaturile maxime se vor menține între 33 și 37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat în tot mai multe zone.

ANM: Canicula va continua și săptămâna viitoare

Veștile nu sunt încurajatoare nici pentru începutul lunii august.

Administrația Națională de Meteorologie estimează că valul de căldură va persista pe tot parcursul săptămânii viitoare, în intervalul 3-9 august, și se va intensifica.

Astfel, vremea va deveni caniculară pe arii extinse, iar temperaturile foarte ridicate, asociate cu un nivel ridicat al umidității, vor menține un disconfort termic accentuat în mare parte din România.