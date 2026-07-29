Publicat la 29.07.2026, 09:08:41

Companiile chineze își extind discret, dar constant, prezența în proiectele strategice din România. După ce a intrat în construcția Autostrăzii Bucureștiului (A0), subsidiara locală a gigantului de stat China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) a obținut acum undă verde pentru un nou proiect major: construirea a patru parcuri fotovoltaice ale Complexului Energetic Oltenia, investiție evaluată la aproximativ 243 de milioane de euro.

Decizia vine după ce a fost respinsă contestația depusă de mai mulți competitori, care au acuzat că oferta consorțiului chinez a inclus un preț neobișnuit de scăzut pentru serviciile de operare și mentenanță din perioada de garanție. Odată cu soluționarea litigiului, proiectul poate intra în faza de execuție.

Un contract de 243 de milioane de euro

Complexul Energetic Oltenia și Tinmar Energy au anunțat finalizarea procedurilor de atribuire pentru cele patru parcuri fotovoltaice dezvoltate în parteneriat, proiecte care vor avea o capacitate instalată totală de aproximativ 395 MWp și vor fi amplasate în județul Gorj.

În urma unei licitații la care au participat 13 ofertanți, individual sau în asociere, toate cele patru contracte au fost câștigate de asocierea formată din China Civil Engineering Construction Corporation România, lider de proiect, și compania spaniolă Aeronaval de Construcciones e Instalaciones. Din echipa de implementare fac parte și firmele românești Elnet Instal, Energo Power și Microcip Electronics, în calitate de subcontractori.

Semnarea contractelor de proiectare și execuție (EPC) marchează trecerea de la etapa de pregătire la lucrările efective.

Investiție strategică pentru restructurarea Complexului Energetic Oltenia

Cele patru parcuri fotovoltaice reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte din planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia.

Potrivit conducerii companiei, investițiile sunt esențiale pentru dezvoltarea de noi capacități de producție din surse regenerabile și pentru consolidarea securității energetice a României.

La rândul său, grupul Tinmar susține că proiectele reprezintă o prioritate strategică și că desemnarea constructorului permite accelerarea investițiilor în energia verde.

Contestațiile au fost respinse

Procesul de atribuire nu a fost lipsit de obstacole.

După desemnarea inițială a câștigătorului, mai mulți ofertanți au contestat rezultatul licitației, susținând că asocierea condusă de compania chineză a ofertat un tarif suspect de mic pentru serviciile de operare și mentenanță în perioada de garanție.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a dispus inițial reevaluarea ofertelor, însă, după reluarea procedurilor, victoria consorțiului condus de subsidiara CCECC din România a fost confirmată definitiv, deschizând calea semnării contractelor.

Proiecte finanțate în mare parte din fonduri europene

Licitația pentru cele patru parcuri fotovoltaice a fost lansată în ianuarie anul trecut de societățile mixte înființate de Complexul Energetic Oltenia și Tinmar Energy.

Valoarea totală a proiectelor este estimată la aproximativ 243,4 milioane de euro, iar circa 70% din finanțare provine din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.

Chinezii își consolidează poziția în proiectele mari din România

Succesul obținut la Gorj vine după ce China Civil Engineering Construction Corporation a intrat și în infrastructura rutieră din România, compania construind tronsonul Afumați – Pantelimon al Autostrăzii Bucureștiului (A0).

Prin câștigarea contractului pentru cele patru parcuri fotovoltaice, compania de stat chineză își consolidează prezența într-un alt sector strategic – energia – într-un moment în care România accelerează investițiile în producția de electricitate din surse regenerabile și în modernizarea sistemului energetic național.