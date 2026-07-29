Publicat la 29.07.2026, 06:11:00

Litoralul românesc are 344 de sectoare de plajă autorizate pentru activități turistice, însă diferențele dintre ele sunt uriașe. Dacă unele ocupă doar câteva sute de metri pătrați, altele au dimensiuni comparabile cu mai multe terenuri de fotbal. Cea mai mare plajă autorizată din România depășește 50.000 de metri pătrați și se află în stațiunea Mamaia.

O analiză realizată de Asociația InfoCons, pe baza datelor oficiale, arată care sunt cele mai întinse zece plaje autorizate de pe litoral și cine sunt operatorii care le administrează.

Mamaia conduce clasamentul

Pe primul loc se află Mamaia III-4, un sector cu o suprafață de 50.305 metri pătrați, administrat de Vega Turism SA. Pentru a înțelege dimensiunea, plaja este echivalentă cu aproximativ șapte terenuri de fotbal și este de opt ori mai mare decât un sector obișnuit de plajă autorizată.

Locul al doilea revine sectorului Corbu – Năvodari 3, cu 46.787 de metri pătrați, administrat de MMT121 Gaming SRL, în timp ce podiumul este completat de Costinești 2, care se întinde pe 45.226 de metri pătrați și este administrat de Marina Beach Costinești SRL.

În afara primelor trei poziții, clasamentul este dominat de plajele din Eforie Nord, Constanța și din zona Corbu–Năvodari.

Top 10 cele mai mari plaje autorizate din România:

1. Mamaia III-4 – 50.305 mp;

2. Corbu – Năvodari 3 – 46.787 mp;

3. Costinești 2 – 45.226 mp;

4. Eforie Nord I-20 – 34.042 mp;

5. Corbu – Năvodari 1 – 30.287 mp;

6. Constanța II-1 – 26.896 mp;

7. Constanța I-2 – 24.027 mp;

8. Constanța I-6 – 23.714 mp;

9. Mamaia VIII-7 – 22.099 mp;

10. Corbu – Năvodari 2 – 21.562 mp.

În medie, un sector de plajă autorizată din România are aproximativ 6.300 de metri pătrați, ceea ce înseamnă că toate plajele din acest clasament sunt de cel puțin trei ori mai mari decât media națională.

Trei zone domină litoralul

Analiza arată că cele mai întinse plaje sunt concentrate în trei mari zone turistice: Mamaia, Corbu–Năvodari și Constanța. Mamaia păstrează primul loc datorită lățimii plajelor create în urma lucrărilor de înnisipare realizate în ultimii ani. În schimb, zona Corbu–Năvodari se remarcă prin întinderile naturale de nisip, iar Constanța reușește să introducă în top trei sectoare urbane de dimensiuni impresionante. Costinești și Eforie Nord completează clasamentul cu sectoare care depășesc cu mult media națională.

Câțiva operatori administrează cele mai mari plaje

Un alt aspect evidențiat de analiză este concentrarea administrării celor mai mari plaje în mâinile unui număr redus de operatori. De exemplu, compania MMT121 Gaming SRL administrează trei dintre primele zece plaje din clasament, toate situate în zona Corbu–Năvodari.

În schimb, imaginea de ansamblu a litoralului este cu totul alta. Cele 344 de sectoare de plajă sunt administrate de aproximativ 237 de operatori economici, iar peste trei sferturi dintre aceștia gestionează un singur sector. Altfel, marile plaje reprezintă excepția, în timp ce majoritatea operatorilor administrează suprafețe mult mai mici. Un sector foarte întins poate deveni extrem de aglomerat în plin sezon, în timp ce o plajă mai mică poate oferi condiții excelente de curățenie, organizare și servicii.