Publicat la 29.07.2026, 00:01:08

„Nu gândirea mea mi-a adus vreodată banii mari. Întotdeauna statul pe loc a fost cheia. Ai înțeles? Statul pe loc!" — Jesse Livermore, citat în „Reminiscences of a Stock Operator" de Edwin Lefèvre (1923)

Un speculator care a câștigat și a pierdut averi întregi

Livermore nu era un teoretician. A făcut avere prin pariuri pe scăderea pieței în 1907 și apoi în crahul din 1929, când a câștigat aproximativ 100 de milioane de dolari — sumă colosală pentru vremea aceea. A și pierdut totul, de mai multe ori, murind falit. Tocmai de aceea vorbele lui contează: nu vin dintr-un manual, ci din carne vie. Fraza asta apare într-un pasaj în care recunoaște, cu o oarecare frustrare, că cei mai mulți traderi buni pierd bani nu din analize greșite, ci din nerăbdarea de a face ceva. Orice. Doar ca să nu stea degeaba.

Boala de a apăsa mereu pe buton

Aici e miezul problemei pentru investitorul român de azi. Ai deschis un cont la un broker, vezi cotațiile la BVB în timp real, ai aplicația pe telefon și un impuls constant să reacționezi. Piața urcă — vinzi ca să prinzi profitul. Piața scade — vinzi ca să nu pierzi mai mult. Rezultatul? Comisioane plătite, impozite pe câștiguri realizate prematur și un portofoliu ciopârțit tocmai când ar fi trebuit lăsat în pace.

Gândește-te la cineva care a cumpărat acțiuni Romgaz sau Hidroelectrica la listare și pur și simplu le-a ținut, reinvestind dividendele. Comparativ cu vecinul care a intrat și ieșit de zece ori, speriat de fiecare corecție de pe piețele externe sau de fiecare titlu alarmist despre inflație. Al doilea a fost mult mai „activ". Primul a câștigat mai mult. Nuanța pe care Livermore o omite, e drept, e că statul pe loc funcționează doar dacă ai cumpărat lucrul potrivit de la început — a sta lipit de o companie proastă e la fel de periculos ca hiperactivitatea.

Ce faci concret data viitoare când te mănâncă degetele

Impune-ți o regulă simplă și scrie-o undeva unde o vezi: nicio tranzacție decisă în aceeași zi în care ți-a venit ideea. Lasă 48 de ore între impuls și acțiune. Dacă vrei să vinzi Fondul Proprietatea pentru că a scăzut cu 5% într-o săptămână, notează motivul, pune un termen și revino peste două zile. De cele mai multe ori, impulsul dispare și îți dai seama că nimic fundamental nu s-a schimbat. Răbdarea nu se simte ca o strategie. Se simte ca lene. Dar în investiții, exact asta e treaba grea — să nu faci nimic când toată lumea din jur e agitată.