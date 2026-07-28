Publicat la 28.07.2026, 17:15:20

Situația hidrologică de pe Dunăre continuă să se deterioreze, la o zi după ce Nuclearelectrica a oprit controlat Reactorul 1 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului. Noile date publicate marți de hidrologi arată că debitul Dunării va continua să scadă în zilele următoare, apropiindu-se de unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimele decenii.

Compania a avertizat deja că, dacă situația se agravează, ar putea fi luată în calcul inclusiv oprirea Reactorului 2, pentru menținerea marjelor de siguranță impuse de exploatarea unei centrale nucleare.

Dunărea continuă să piardă apă

Potrivit celei mai recente diagnoze și prognoze hidrologice, debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, s-a menținut marți la doar 1.650 metri cubi pe secundă, de aproape trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, de 4.700 mc/s.

Veștile nu sunt însă încurajatoare. Hidrologii estimează că până pe 4 august debitul va coborî la aproximativ 1.500 mc/s, nivel situat mult sub mediile multianuale atât ale lunii iulie (4.700 mc/s), cât și ale lunii august (3.900 mc/s).

În aval de Porțile de Fier, debitele vor continua, în general, să scadă ușor pe întreg sectorul românesc al fluviului.

Reactorul 1 a fost deja oprit

Pe fondul acestei situații fără precedent, Nuclearelectrica a anunțat luni oprirea controlată și deconectarea Reactorului 1 de la Sistemul Energetic Național.

Compania a explicat că decizia a fost luată în baza procedurilor de exploatare aplicabile în condiții de secetă severă, după cele mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Potrivit operatorului, atunci când parametrii asociați nivelului Dunării se apropie de limitele admise pentru funcționarea instalațiilor, experții centralei aplică măsuri preventive pentru menținerea securității nucleare, inclusiv oprirea uneia sau chiar a ambelor unități.

Nu este exclusă oprirea completă a centralei

Nuclearelectrica subliniază că măsurile sunt exclusiv preventive și urmăresc protejarea instalațiilor și a securității nucleare.

"Mentinerea Unității 1 în stare oprită sigură nu are impact asupra securității nucleare, asupra personalului sau asupra mediului", a precizat compania.

Totodată, operatorul avertizează că, în cazul în care nivelul Dunării va continua să scadă și parametrii tehnici vor depăși limitele de exploatare, există posibilitatea opririi și a Reactorului 2.

Seceta lovește simultan energia și navigația

Scăderea dramatică a debitului Dunării afectează deja mai multe sectoare economice. Nivelurile foarte reduse ale fluviului îngreunează navigația pe anumite sectoare și pun presiune asupra producției de energie, atât hidro, cât și nucleară.

Pentru centrala de la Cernavodă, Dunărea reprezintă sursa de apă necesară sistemelor de răcire, iar menținerea unui debit suficient este esențială pentru funcționarea în condiții de siguranță.

În acest context, hidrologii estimează că următoarele zile vor rămâne critice, întrucât prognoza indică o continuare a scăderii debitelor pe întreg sectorul românesc al Dunării, fără semnale privind o revenire rapidă a nivelului apei.