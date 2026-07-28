Publicat la 28.07.2026, 15:54:42

Conducerea CFR încearcă să schimbe modul în care sunt gestionate întârzierile trenurilor, prin introducerea unui sistem de responsabilitate directă pentru fiecare cursă. Începând de marți, toate cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic în România vor avea câte un director desemnat să răspundă pentru buna lor funcționare, măsura urmând să permită identificarea rapidă a persoanei responsabile în cazul problemelor repetate.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, care susține că decizia vine după ce a constatat că, în cazul întârzierilor, responsabilitatea este pasată de la o structură la alta, fără ca cineva să răspundă efectiv pentru disfuncționalități.

„Am observat că atunci când întreb despre un anumit tren cu o problemă, tipic funcționărimii care nu are responsabilitate în a-și face treaba, fiecare spune că nu este responsabil. E tipic, e vina la celălalt, e vina altui coleg, e vina stației din care s-a plecat”, a declarat ministrul.

Fiecare tren va avea un director responsabil

Potrivit lui Radu Miruță, fiecărui tren îi va fi atribuit un director din cadrul regionalelor CFR sau din conducerea centrală a companiei.

Astfel, dacă un tren înregistrează întârzieri repetate sau apar alte probleme de funcționare, conducerea Ministerului Transporturilor va putea identifica imediat persoana care avea responsabilitatea directă pentru acel tren.

„Am dispus ca fiecare tren din cele 1.265 care circulă într-o zi să aibă asignat un responsabil cu funcție de director. Directorii din regionalele CFR și directorii de la nivel central au în responsabilitate, cu număr asociat numelui și funcției, un tren. Astfel încât, când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren”, a explicat ministrul.

Directorii riscă sancțiuni

Noul sistem urmărește eliminarea situațiilor în care întârzierile sunt puse pe seama altor structuri sau angajați, fără ca cineva să își asume răspunderea.

Potrivit ministrului, directorii desemnați vor putea fi evaluați și sancționați dacă trenurile aflate în responsabilitatea lor înregistrează întârzieri repetate sau dacă nu sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea acestora.

Prin această măsură, Ministerul Transporturilor speră să introducă un mecanism clar de responsabilizare în cadrul CFR și să reducă întârzierile care afectează zilnic mii de călători din întreaga țară.