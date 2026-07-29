Publicat la 29.07.2026, 19:43:00

România va rămâne, începând de joi, 30 iulie, fără producție de energie nucleară, după ce și Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Ministerul Energiei dă însă asigurări că alimentarea consumatorilor nu va fi afectată, iar necesarul de energie va fi acoperit integral din alte surse.

Potrivit Ministerului Energiei, Unitatea 2 va fi deconectată de la Sistemul Energetic Național (SEN) joi, la ora 10:00, în contextul deteriorării condițiilor hidrologice de pe fluviu. Unitatea 1 fusese deja oprită controlat în 28 iulie, astfel că întreaga centrală va ieși temporar din funcțiune.

„Având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor hidrologice de pe Dunăre, Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, necesarul de consum urmând să fie acoperit integral”, a transmis Ministerul Energiei.

Aproximativ 20% din producția de energie a României este scoasă temporar din sistem

Centrala Nucleară de la Cernavodă produce în mod obișnuit aproximativ o cincime din energia electrică a României. Oprirea ambelor reactoare înseamnă retragerea din Sistemul Energetic Național a unei capacități totale de aproximativ 1.400 MW.

Ministerul Energiei precizează că autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica toate măsurile necesare pentru menținerea stabilității sistemului, în funcție de evoluția situației hidrologice.

Seceta severă obligă Nuclearelectrica să oprească și al doilea reactor

Nuclearelectrica explică faptul că măsura este una preventivă și este determinată de nivelul fără precedent de scăzut al Dunării, cauzat de seceta severă.

Compania arată că decizia a fost luată pe baza celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

„În situația în care parametrii asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele admise de exploatare, experții centralei aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de securitate nucleară, inclusiv decizia de a opri una sau ambele unități, dacă situația o impune”, transmite compania.

Nuclearelectrica precizează că monitorizează permanent evoluția debitului Dunării și va reconecta reactoarele imediat ce condițiile de funcționare în deplină siguranță vor permite acest lucru.

Un precedent istoric pentru sistemul energetic românesc

Oprirea completă a centralei reprezintă un moment fără precedent din cauza secetei.

În 2003, Cernavodă a mai fost oprită preventiv din cauza nivelului redus al Dunării, însă atunci era în exploatare doar Unitatea 1, deoarece al doilea reactor nu fusese încă pus în funcțiune.

Astfel, este pentru prima dată de la intrarea în exploatare a ambelor reactoare când întreaga centrală este oprită voluntar și preventiv din cauza condițiilor hidrologice.

A doua oprire integrală a centralei în acest an

Este și a doua situație din 2026 în care România rămâne temporar fără energie nucleară.

În luna mai, ambele reactoare au fost indisponibile simultan după ce Unitatea 1 a intrat în oprirea programată pentru lucrări de mentenanță, iar Unitatea 2 a fost deconectată în urma unei defecțiuni la un izolator al transformatorului de evacuare a puterii.

De această dată însă, cauza este exclusiv seceta severă și scăderea nivelului Dunării, nu probleme tehnice.

România se pregătește și pentru o perioadă cu un singur reactor nuclear

Începând din 2027, Unitatea 1 va intra într-un amplu program de retehnologizare, estimat la aproximativ 1,85 miliarde de euro, care va dura aproape trei ani.

În această perioadă, România va funcționa cu un singur reactor nuclear, ceea ce va reduce contribuția energiei nucleare la producția națională. Autoritățile estimează însă că deficitul va fi compensat prin punerea în funcțiune a noii termocentrale pe gaze de la Mintia, cu o capacitate de aproximativ 1.700 MW, suficientă pentru a acoperi aportul Unității 1.