Publicat la 28.07.2026, 17:57:37

Un paradox definește noua politică energetică europeană. Cu cât Uniunea Europeană avansează mai hotărât spre neutralitatea climatică, cu atât descoperă că prima condiție a unei tranziții reușite nu este viteza decarbonizării, ci securitatea aprovizionării. În absența acesteia, obiectivele climatice, competitivitatea industrială și stabilitatea socială devin vulnerabile în fața unei realități pe care geopolitica o reamintește constant: energia nu circulă doar prin piețe, ci și prin geografie, infrastructură și raporturi de putere.

Crizele ultimilor ani au schimbat fundamental această perspectivă. Invazia din Ucraina a scos la suprafață costurile strategice ale dependenței energetice, iar tensiunile recurente din Orientul Mijlociu și riscurile asociate unor puncte maritime critice, precum Strâmtoarea Ormuz sau Marea Roșie, au arătat cât de fragilă poate deveni securitatea aprovizionării într-o lume în care comerțul cu energie este expus conflictelor geopolitice. În acest context, gazul natural și infrastructura LNG nu mai sunt evaluate exclusiv prin prisma emisiilor de carbon, ci și prin contribuția lor la reziliența economică și la securitatea națională.

Această schimbare nu reprezintă o abatere de la dreptul european al energiei, ci dimpotrivă, o întoarcere la fundamentele sale. Articolul 194 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene stabilește patru obiective majore ale politicii energetice europene: buna funcționare a pieței interne, securitatea aprovizionării, promovarea eficienței energetice și dezvoltarea surselor regenerabile, precum și interconectarea rețelelor energetice. Este esențial de observat că tratatul nu instituie o ierarhie între aceste obiective. Din punct de vedere juridic, securitatea aprovizionării are aceeași valoare normativă ca decarbonizarea sau promovarea energiilor regenerabile. Această interpretare capătă astăzi o relevanță practică fără precedent.

Planul REPowerEU nu urmărește eliminarea gazului natural din economia europeană, ci eliminarea dependenței strategice de importurile de energie din Rusia. Diferența este fundamentală. Politica europeană nu abandonează gazul ca resursă de tranziție, ci schimbă originea, diversifică furnizorii și consolidează infrastructura necesară pentru a reduce vulnerabilitățile geopolitice. Foaia de parcurs prezentată de Comisia Europeană pentru eliminarea completă a importurilor de energie din Rusia până la sfârșitul anului 2027 confirmă această abordare: accentul este pus pe diversificarea surselor, dezvoltarea infrastructurii și planuri naționale obligatorii de implementare, nu pe eliminarea imediată a gazului din mixul energetic. Această diferență de nuanță este, în realitate, o diferență de doctrină.

În paralel, limbajul documentelor strategice europene s-a modificat vizibil. Dacă primul val al Pactului Verde era dominat aproape exclusiv de obiective climatice, documente recente precum Raportul Draghi privind competitivitatea europeană sau “Competitiveness Compass” (Busola competitivității) introduc constant concepte precum reziliență, autonomie strategică, infrastructură critică și securitate economică. Ordinea priorităților începe să reflecte noua realitate: competitivitatea și securitatea aprovizionării nu sunt obstacole în calea tranziției energetice, ci condițiile care o fac posibilă.

Această schimbare explică și noul val de investiții observat în sectorul gazelor naturale și al LNG. Terminalele de regazificare sunt instalații industriale unde gazul natural lichefiat (GNL/LNG) este transformat înapoi în gaz pentru a putea fi introdus în rețelele de transport și distribuție. Sunt infrastructuri-cheie pentru țările care importă gaz pe mare, sub formă lichefiată, în locul conductelor. Ei bine, terminalele de regazificare, unitățile plutitoare de stocare și regazificare (FSRU), depozitele subterane de gaze, conductele reversibile, interconectările transfrontaliere și infrastructura midstream, nu mai sunt percepute ca simple active comerciale destinate maximizării profitului. Ele sunt tratate tot mai mult ca infrastructură critică, comparabilă cu rețelele electrice, porturile maritime sau sistemele de transport strategic. În același timp, piața fuziunilor și achizițiilor reflectă această schimbare de percepție: consolidările în segmentul midstream, investițiile în terminale LNG și contractele pe termen lung nu mai urmăresc doar optimizarea costurilor, ci achiziționarea unei resurse infinit mai valoroase într-o lume fragmentată – securitatea.

Aceasta este, probabil, cea mai importantă transformare conceptuală a ultimilor ani. Investitorii nu cumpără doar molecule de gaz; cumpără capacitate de răspuns la crize, flexibilitate operațională și continuitatea aprovizionării.

Din perspectivă juridică, implicațiile sunt profunde. Dreptul energiei nu mai poate fi analizat exclusiv prin prisma normelor privind concurența, protecția mediului sau funcționarea pieței interne. El se intersectează tot mai frecvent cu dreptul internațional public, cu regimul sancțiunilor economice, cu dreptul mării, cu protecția infrastructurilor critice și cu mecanismele de protejare a investițiilor strategice. Gazoductele, terminalele LNG și depozitele de gaze devin componente ale arhitecturii de securitate europeană, iar deciziile privind dezvoltarea lor nu mai pot fi evaluate exclusiv prin indicatori financiari sau climatici.

Acesta este și motivul pentru care realismul geopolitic începe să înlocuiască idealismul energetic. Tranziția către o economie cu emisii reduse nu poate fi construită pe premise care ignoră riscurile sistemice ale aprovizionării. O industrie care nu dispune de energie predictibilă și accesibilă, își pierde competitivitatea. O economie expusă unor șocuri repetate de aprovizionare, își reduce atractivitatea investițională. Iar o societate care transformă securitatea energetică într-o variabilă secundară, riscă să descopere că obiectivele climatice nu pot fi susținute în condițiile unui declin industrial accelerat.

Sustenabilitatea nu poate fi redusă la contabilizarea emisiilor de carbon. Ea presupune și capacitatea unui stat de a-și menține economia funcțională în condiții de criză, de a-și proteja cetățenii și de a garanta continuitatea serviciilor esențiale. Cu alte cuvinte, securitatea aprovizionării nu este alternativa sustenabilității, ci una dintre componentele sale fundamentale.

Pentru România, această schimbare de paradigmă reprezintă o oportunitate strategică. Punerea în producție a zăcământului Neptun Deep, dezvoltarea Coridorului Vertical, interconectările regionale, capacitățile importante de înmagazinare și poziția geografică privilegiată la Marea Neagră, creează premisele transformării României într-un furnizor de securitate energetică pentru Europa Centrală și de Sud-Est. Dar această oportunitate nu poate fi valorificată dacă gazul natural continuă să fie privit exclusiv ca sursă de venituri bugetare sau ca o etapă tranzitorie fără relevanță strategică. El trebuie integrat într-o viziune națională privind reziliența economică, competitivitatea industrială și securitatea regională.

În fond, adevărata lecție a ultimilor ani este una juridică înainte de a fi una energetică. Dreptul european nu a abandonat obiectivele climatice. Le-a așezat însă într-un cadru mai larg, în care securitatea aprovizionării, autonomia strategică și competitivitatea industrială sunt recunoscute ca interese publice de aceeași importanță.

În această nouă arhitectură normativă, gazul natural și LNG nu mai reprezintă o concesie temporară făcută economiei tradiționale, ci instrumente legitime ale securității energetice europene. Tranziția energetică rămâne ireversibilă. Dar ea nu poate fi construită prin vulnerabilizarea economiilor europene sau prin acceptarea riscului unor șocuri repetate de aprovizionare.

În definitiv, securitatea nu este negociabilă. Iar sustenabilitatea autentică începe acolo unde există certitudinea că energia va fi disponibilă atunci când societatea și economia au cea mai mare nevoie de ea.





Autorul:

Oana Ijdelea este Managing Partner, Ijdelea & Asociații, avocat de business cu peste 20 ani de experiență în promovarea și dezvoltarea investițiilor străine în România. Este recunoscută pentru contribuția semnificativă la realizarea unor proiecte de referință în domeniul energetic și pentru implementarea cu succes a unui număr de mandate de pionierat în România, fiind, deopotrivă, un contribuitor constant la redactarea legislației primare și secundare dintr-o gamă largă de industrii și sectoare. Expertiza Oanei este completată de activitatea desfășurată ca membru de board în companii precum Black Sea Oil & Gas și organizații non-profit și de binefacere din România, precum HOSPCE Casa Speranței.



