Publicat la 27.07.2026, 20:16:00

România se confruntă cu un nou efect major al secetei extreme. Nuclearelectrica a anunțat că va opri controlat și va deconecta de la Sistemul Energetic Național Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă în dimineața zilei de 28 iulie, din cauza nivelului fără precedent de scăzut al Dunării. Compania avertizează că, dacă situația se agravează, ar putea fi necesară inclusiv oprirea ambelor reactoare.

Potrivit companiei, măsura este una preventivă și respectă procedurile de exploatare aplicabile în condiții de secetă severă, fiind luată în baza celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

„În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, experții centralei aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situația actuală nu se modifică”, transmite Nuclearelectrica.

Compania subliniază că oprirea reactorului nu afectează securitatea nucleară, personalul sau mediul și că Unitatea 1 va rămâne într-o stare sigură până la reluarea funcționării.

Dunărea a ajuns la un minim istoric

Decizia vine în contextul în care debitul Dunării a coborât la valori extrem de reduse. La intrarea în România, la Baziaș, fluviul înregistra duminică un debit de doar 1.700 metri cubi pe secundă, cu aproape 64% sub media multianuală a lunii iulie, care este de 4.700 mc/s.

Hidrologii estimează că situația se va agrava în zilele următoare, debitul urmând să scadă la 1.600 mc/s până la 2 august, în timp ce la Cernavodă nivelul apei continuă să coboare.

Posibil impact asupra sistemului energetic

Centrala de la Cernavodă asigură aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României. Oprirea unui reactor reduce semnificativ aportul de energie nucleară în Sistemul Energetic Național, iar o eventuală oprire și a Unității 2 ar pune presiune suplimentară asupra producției interne, într-o perioadă în care consumul este ridicat din cauza temperaturilor extreme.

Nuclearelectrica precizează că monitorizează permanent evoluția nivelului Dunării și va anunța momentul în care Unitatea 1 va putea fi reconectată la Sistemul Energetic Național.