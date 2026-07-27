Publicat la 27.07.2026, 17:12:28

Kazahstanul a reluat încărcările de petrol prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), după ce operațiunile au fost suspendate săptămâna trecută din cauza atacurilor cu drone asupra terminalului din portul rusesc Novorossiisk. Decizia reduce presiunea asupra pieței regionale și este o veste importantă inclusiv pentru România, care importă o parte semnificativă din țițeiul procesat în rafinării din Kazahstan.

Ministerul Energiei din Kazahstan a anunțat luni reluarea operațiunilor de încărcare, fără a preciza însă dacă producția de petrol va reveni rapid la nivelurile anterioare.

Conducta prin care trece peste 80% din petrolul exportat de Kazahstan

CPC este cea mai importantă rută de export pentru petrolul kazah, transportând peste 80% din producția destinată piețelor externe. Conducta, lungă de peste 1.500 de kilometri, leagă zăcământul Tengiz din vestul Kazahstanului de terminalul petrolier Novorossiisk, de la Marea Neagră, de unde țițeiul este încărcat pe petroliere.

România se numără printre statele care importă petrol kazah, acesta fiind materia primă folosită de rafinării precum Petromidia.

Atacurile cu drone au redus drastic producția

Suspendarea exporturilor a obligat companiile petroliere să reducă extracția. Potrivit unei surse din industrie citate de Reuters, producția de petrol și condensat a Kazahstanului s-a prăbușit duminică la aproximativ 1 milion de barili pe zi, față de media de 2,16 milioane de barili pe zi înregistrată în luna iunie.

Atacurile cu drone asupra navelor și terminalului din Novorossiisk au avut loc pe fondul intensificării confruntărilor dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre.

Impact asupra pieței internaționale

Reluarea încărcărilor reduce riscul unei noi crize de aprovizionare, într-un moment în care piața petrolului este deja tensionată de blocarea Strâmtorii Ormuz și de problemele de securitate de pe alte rute maritime importante.

Totodată, evenimentele din ultimele zile au evidențiat vulnerabilitatea Kazahstanului, unul dintre cei mai mari zece producători de petrol ai lumii, care depinde aproape în totalitate de infrastructura de transport aflată pe teritoriul Rusiei pentru exporturile sale de energie.

Analiștii estimează că revenirea completă a exporturilor va depinde atât de evoluția situației de securitate din zona Mării Negre, cât și de ritmul în care producătorii kazahi vor reuși să readucă producția la nivelurile normale.