Publicat la 27.07.2026, 11:36:20

Răzvan Pîrcălăbescu, Președinte OPIA

Organizația Patronală a Industriei de Apărare (OPIA) își reafirmă susținerea fermă pentru direcțiile de investiții și dezvoltare asumate de concernul german Rheinmetall pe teritoriul României. Într-un context de securitate european care impune creșterea accelerată a capacităților de producție militară, reprezentanții organizației au participat recent la un eveniment strategic de înalt nivel organizat de partenerii germani, menit să consolideze cooperarea industrială.

Reuniunea a evidențiat angajamentul pe termen lung al gigantului industrial de a integra în lanțul său valoric atât companii de stat, cât și actori privați din industria națională de profil. În urma sesiunilor de dialog și a întâlnirilor aplicate de tip B2B (business-to-business), au fost conturate direcții clare de cooperare și au fost identificați, în mod concret, partenerii locali capabili să asigure implementarea viitoarelor proiecte industriale ale Rheinmetall în România.

Abordarea integrată a acestei colaborări vizează patru piloni majori de acțiune. În sfera sistemelor navale (NVL), se conturează o direcție de interes strategic pentru țara noastră, compania germană vizând dezvoltarea și securizarea infrastructurii necesare pentru operațiunile de asamblare și mentenanță. Totodată, în domeniul armamentului și muniției, România devine o verigă esențială în arhitectura de securitate a proiectului european Firepower, care prevede dublarea capacităților continentale de producție de pulberi, efort materializat local prin dezvoltarea noii fabrici de profil.

Această proiecție este completată de sectorul sistemelor de vehicule tactice și blindate, direcție susținută puternic de stadiul avansat al negocierilor cu statul român pentru programul vehiculelor de luptă pentru infanterie de tip Lynx. Nu în ultimul rând, parteneriatul pune un accent deosebit pe soluțiile electronice și sistemele de siguranță, obiectivul fiind facilitarea transferului de tehnologie și know-how către companiile românești în vederea modernizării și digitalizării militare la cele mai înalte standarde NATO.

Un catalizator esențial al acestui efort comun este programul SAFE, prin intermediul căruia au fost atribuite contracte vitale pentru securitatea națională. Acestea prevăd construcția a patru nave militare de importanță strategică majoră, mai exact două nave de patrulare și două de intervenție pentru scafandri. Calitatea de câștigător principal al programului SAFE confirmă implicarea directă și angajamentul ferm al Rheinmetall pe piața autohtonă, deopotrivă în segmentul naval și în cel al producției de muniție.

„Parteneriatul cu Rheinmetall depășește paradigma unei simple achiziții; discutăm despre un proces complex de transfer tehnologic, despre securizarea lanțurilor de aprovizionare la nivel european și, implicit, despre revitalizarea industriei naționale de apărare. Faptul că un producător de talie mondială caută activ să integreze companiile de stat și private din România în ecosistemul său global reprezintă o oportunitate pe care OPIA este deplin pregătită să o valorifice la maximum”, a subliniat conducerea OPIA.

Prin aceste demersuri, România devine un pol operațional și de producție esențial în strategia Rheinmetall de consolidare a capacităților de armament la nivel european. Participarea directă a OPIA și a partenerilor autohtoni în aceste proiecte de anvergură atestă maturitatea și competitivitatea industriei românești de apărare în gestionarea provocărilor de securitate actuale.