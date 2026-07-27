Publicat la 27.07.2026, 10:38:36

Aproape 80% dintre tinerii români din Generația Z și 85% dintre Millennials spun că nu își permit să cumpere o locuință, procente cu mult peste media globală, arată studiul Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2026, realizat în 44 de țări, inclusiv în România. Cercetarea relevă că dificultățile financiare îi determină pe mulți tineri să amâne decizii importante de viață, în timp ce inteligența artificială este privită drept o oportunitate atât în carieră, cât și în viața personală.

România, peste media mondială la problema accesului la locuințe

Potrivit studiului, 78% dintre reprezentanții Generației Z și 85% dintre Millennials din România afirmă că nu își permit o locuință proprie, comparativ cu 51% și, respectiv, 40% la nivel global.

În același timp, sentimentul de insecuritate financiară este mult mai pronunțat în România decât în alte state analizate.

55% dintre tinerii din Generația Z spun că se simt nesiguri financiar;

66% dintre Millennials au aceeași percepție.

Mai mult, 46% dintre reprezentanții Generației Z și 62% dintre Millennials afirmă că trăiesc de la un salariu la altul.

Consecința este că peste jumătate dintre respondenți au amânat decizii importante, precum cumpărarea unei locuințe, întemeierea unei familii sau alte proiecte personale, din cauza situației financiare.

Costul vieții rămâne principala preocupare

Inflația și cheltuielile zilnice continuă să fie principala sursă de îngrijorare pentru tinerii români.

Studiul arată că:

50% dintre respondenți indică drept principala problemă costul vieții;

instabilitatea politică ocupă locul al doilea (26% dintre reprezentanții Generației Z și 34% dintre Millennials);

corupția completează podiumul preocupărilor (25%, respectiv 30%).

Stres ridicat și incertitudine privind viitorul

Nivelul de stres rămâne ridicat în rândul ambelor generații.

38% dintre tinerii din Generația Z spun că sunt stresați în cea mai mare parte a timpului;

procentul este de 30% în cazul Millennials.

Principalele motive sunt:

situația financiară pe termen lung;

sănătatea și bunăstarea familiei;

dificultățile financiare curente.

Inteligența artificială este văzută ca un avantaj

În contrast cu pesimismul privind situația economică, tinerii români privesc favorabil dezvoltarea inteligenței artificiale.

Potrivit studiului:

66% dintre reprezentanții Generației Z folosesc deja AI în activitatea profesională;

procentul este de 48% în rândul Millennials.

Majoritatea consideră că tehnologia are un impact pozitiv:

asupra vieții personale – 81% dintre reprezentanții Generației Z și 71% dintre Millennials ;

asupra activității profesionale – 77%, respectiv 67%.

Angajatorii sunt încă în urmă

Deși interesul pentru AI este ridicat, studiul evidențiază și numeroase probleme.

Doar 25% dintre respondenți consideră că instrumentele de inteligență artificială puse la dispoziție de angajatori sunt suficiente, în timp ce aproximativ un sfert spun că nu au încredere în rezultatele generate de aceste aplicații.

Printre principalele obstacole se numără:

lipsa încrederii în răspunsurile AI;

capabilitățile limitate ale instrumentelor;

integrarea slabă în activitatea de zi cu zi.

În plus, doar:

17% dintre reprezentanții Generației Z ;

24% dintre Millennials

au urmat cursuri de pregătire în domeniul inteligenței artificiale.

Echilibrul dintre viața profesională și cea personală contează mai mult decât funcțiile de conducere

Deși mulți tineri spun că și-ar dori, la un moment dat, să ocupe poziții de conducere, acestea nu reprezintă principala lor prioritate.

Doar 4% dintre respondenți indică leadershipul drept principal obiectiv profesional.

În schimb, cele mai importante aspirații sunt:

echilibrul dintre viața profesională și cea personală;

independența financiară;

dezvoltarea continuă;

specializarea în domeniul ales.

Totodată, aproximativ un sfert dintre tinerii români sunt deschiși să schimbe rolurile sau domeniul de activitate pentru a găsi locul de muncă potrivit, un procent peste media globală.

Deloitte: companiile trebuie să investească mai mult în AI și în pregătirea angajaților

Potrivit Ralucăi Bontaș, Partener Deloitte România, interesul ridicat al tinerilor pentru inteligența artificială poate fi pierdut dacă organizațiile nu investesc în tehnologie și în formarea angajaților.

„Studiul de anul acesta evidențiază incertitudinile cu care se confruntă tinerii din România, dar și deschiderea față de schimbările aduse de inteligența artificială. Angajatorii trebuie să își actualizeze permanent strategia privind AI, să investească în training continuu și să construiască încrederea în aceste instrumente prin transparență și integrare relevantă în activitatea de zi cu zi”, a declarat Raluca Bontaș.

Studiul Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2026 a fost realizat în rândul a aproximativ 22.600 de respondenți din 44 de state, dintre care circa 8.200 de Millennials și 14.400 de reprezentanți ai Generației Z.

Imagine: magnific.com



