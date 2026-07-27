Publicat la 27.07.2026, 10:45:00

Inteligența artificială intră într-o nouă etapă de reglementare în România. După ce Uniunea Europeană a adoptat primul cadru legislativ dedicat dezvoltării și utilizării sistemelor AI, autoritățile de la București lucrează acum la o lege care va pune în aplicare noile reguli pe plan național.

În centrul acestui mecanism se va afla ANCOM, instituția cunoscută până acum pentru supravegherea pieței telecomunicațiilor 9aflată sub controlul Parlamentului), care va primi atribuții noi în domeniul inteligenței artificiale.

ANCOM, desemnată supraveghetor al pieței AI

Guvernul a aprobat deja un memorandum prin care ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații) este propusă drept autoritate națională de supraveghere a pieței de inteligență artificială și punct unic de contact cu instituțiile europene.

Noua structură nu va funcționa însă singură. Din arhitectura de control vor face parte și alte instituții, în funcție de domeniul vizat, printre care Banca Națională a României (BNR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Autoritățile pregătesc în această perioadă actul normativ care va stabili exact responsabilitățile fiecărei instituții, modul de cooperare și sancțiunile aplicabile celor care nu respectă noile obligații.

Deși Regulamentul european privind inteligența artificială este deja în vigoare, verificările oficiale și aplicarea sancțiunilor în România vor putea începe doar după adoptarea legislației naționale.

Până atunci, instituțiile implicate lucrează la definirea procedurilor de control și la pregătirea mecanismelor prin care vor fi supravegheate companiile și organizațiile care dezvoltă sau utilizează sisteme AI.

Noi reguli pentru conținutul generat de inteligența artificială

Implementarea regulamentului european are loc etapizat. Primele interdicții, care vizează sistemele de inteligență artificială considerate cu risc inacceptabil, sunt deja aplicabile din februarie 2025. Un nou val de reguli intră în vigoare la 2 august 2026, când devin obligatorii și cerințele de transparență pentru sistemele care generează conținut sintetic, materiale de tip deepfake sau interacționează direct cu utilizatorii. În practică, furnizorii unor astfel de servicii vor avea obligația de a informa utilizatorii atunci când conținutul este creat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.





În curând vor putea fi aplicate sancțiuni. Deepfake-urile și conținutul ilegal, vizate de noile norme

Regulamentul european (AICI) devine și mai strict începând cu 2 decembrie 2026. De la această dată vor intra în vigoare noi interdicții privind utilizarea inteligenței artificiale pentru generarea sau modificarea materialelor care conțin pornografie infantilă sau conținut explicit neconsensual. Tot atunci, sistemele AI lansate pe piață înainte de august 2026 vor trebui să respecte obligația de etichetare a conținutului generat artificial.

Companiile sunt îndemnate să se pregătească din timp

Comisia Europeană a publicat deja un Cod de bune practici și un set de orientări privind obligațiile de transparență, pentru a ajuta companiile să se adapteze noilor cerințe. ANCOM recomandă tuturor firmelor și organizațiilor care dezvoltă, comercializează sau utilizează sisteme bazate pe inteligență artificială să analizeze din timp noile obligații.