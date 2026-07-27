Publicat la 27.07.2026, 16:12:11

Carburanții s-ar putea ieftini cu până la 85 de bani pe litru, potrivit unui amendament depus de PSD și adoptat luni în comisiile de specialitate ale Senatului. Proiectul introduce un mecanism automat de reducere a accizei în funcție de evoluția prețurilor internaționale la petrol și motorină și face parte din pachetul de măsuri pentru gestionarea unei eventuale crize pe piața carburanților.

Fostul ministru al Energiei, deputatul PSD Bogdan Ivan, a anunțat că mecanismul va fi valabil inițial până la 31 octombrie 2026, cu posibilitatea prelungirii, și urmărește stabilizarea pieței și protejarea consumatorilor.

La nivelul actual al prețurilor, acciza ar urma să fie redusă cu 10%, ceea ce ar însemna o scădere de aproximativ 34 de bani pe litru. Dacă prețurile continuă să crească, reducerea accizei va fi aplicată gradual:

51 de bani/litru pentru prețuri între 9,98 și 10,42 lei;

68 de bani/litru pentru prețuri între 10,42 și 10,85 lei;

85 de bani/litru dacă prețul depășește 10,85 lei/litru.

Potrivit lui Bogdan Ivan, mecanismul va fi activat doar în cazul unei creșteri de cel puțin 20% a cotațiilor internaționale sau a apariției unui risc real privind aprovizionarea cu carburanți.

Pe lângă reducerea accizei, proiectul prevede limitarea exporturilor de motorină către statele vecine, plafonarea adaosului comercial al operatorilor, actualizat cu rata inflației, precum și modificarea contribuției aplicate veniturilor excepționale ale companiilor din sectorul petrolier.

Fostul ministru al Energiei a afirmat că România dispunea, la plecarea sa din funcție, de rezerve strategice de aproximativ un milion de tone de țiței și produse petroliere, suficiente pentru circa două luni de consum, dar a subliniat că obiectivul principal trebuie să rămână evitarea folosirii acestora prin asigurarea unor contracte de import și diversificarea surselor de aprovizionare.

Proiectul urmează să fie votat în plenul Senatului, iar dacă va fi adoptat va intra în procedură de urgență la Camera Deputaților, care are rol decizional.