Publicat la 27.07.2026, 14:29:25

ANAF a demarat o amplă campanie de emitere a deciziilor de impunere pentru veniturile nedeclarate obținute în străinătate, vizând anii fiscali 2021-2024. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, până la sfârșitul lunii octombrie Fiscul ar putea emite sute de mii de decizii către contribuabili din întreaga țară.

Acțiunea are la bază informații primite de la autoritățile fiscale din mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Spania, prin mecanismele europene de schimb automat de date. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirieri prin platforme precum Airbnb sau Booking, investiții în criptomonede și alte surse care ar fi trebuit declarate prin Declarația Unică.

Campania îi poate afecta și pe românii care au lucrat și au plătit taxe în alte state, dar nu și-au declarat schimbarea rezidenței fiscale în România. În aceste cazuri, ANAF va transmite mai întâi notificări, iar contribuabilii vor trebui să își clarifice situația pentru a evita impunerea unor obligații fiscale nejustificate.