Publicat la 29.07.2026, 14:46:00

Mediul de afaceri din România traversează o perioadă tot mai dificilă. Numărul firmelor radiate a crescut în primele șase luni ale anului 2026, semn că tot mai multe companii nu reușesc să facă față presiunilor economice, costurilor în creștere și încetinirii activității.

Datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) arată că, în perioada ianuarie-iunie 2026, au fost radiate 46.283 de firme, cu 5,69% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Bucureștiul conduce detașat clasamentul firmelor închise

Capitala rămâne zona cea mai afectată din punctul de vedere al numărului de companii care ies din piață. În primele șase luni ale anului au fost radiate 8.188 de firme în București, în creștere cu 8,25% comparativ cu primul semestru din 2025.

După București urmează:

Cluj - 2.305 firme radiate (+6,22%);

Timiș - 1.990 firme (+18,45%);

Bihor - 1.961 firme ;

Constanța - 1.863 firme ;

Ilfov - 1.817 firme ;

Iași - 1.786 firme ;

Brașov - 1.468 firme ;

Argeș - 1.419 firme.

Specialiștii atrag atenția că marile centre economice concentrează atât cele mai multe afaceri, cât și cele mai multe ieșiri din piață, pe fondul concurenței ridicate și al costurilor tot mai mari de operare.

Județele unde închiderile au explodat

Dacă în marile orașe numărul absolut al radierilor este cel mai ridicat, cele mai spectaculoase creșteri procentuale au fost raportate în județele:

Călărași -– +36,3%;

Galați - +35,81%;

Dolj - +25,24%.

La polul opus, cele mai mari scăderi ale numărului de radieri au fost consemnate în:

Olt (-22,61%);

Bistrița-Năsăud (-20,38%);

Vrancea (-19,5%).

Cele mai puține firme radiate au fost înregistrate în Ialomița (284), Giurgiu (317), Teleorman (327), Covasna (356) și Călărași (368).

Comerțul rămâne cel mai afectat sector

Cele mai multe firme radiate provin din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și din domeniul reparațiilor auto, unde au fost închise 8.863 de societăți.

Chiar dacă numărul este ridicat, acesta reprezintă o scădere de aproape 12% față de aceeași perioadă din 2025.

Alte domenii puternic afectate sunt:

construcțiile - 3.487 firme radiate ;

activitățile profesionale, științifice și tehnice - 3.308 firme ;

agricultura, silvicultura și pescuitul - 3.015 firme.

Peste 7.000 de firme au dispărut doar în iunie

Numai în luna iunie au fost radiate 7.145 de firme la nivel național.

Cele mai multe închideri au fost raportate în:

Cluj - 402;

Bihor –- 356;

București - 310;

Ilfov - 285;

Timiș - 283.

Presiunea asupra mediului de afaceri crește

Creșterea numărului de radieri vine într-un context economic complicat, marcat de inflație ridicată, costuri mai mari de finanțare, cheltuieli operaționale în creștere și o cerere mai prudentă din partea consumatorilor.

Deși unele sectoare au înregistrat scăderi ale numărului de firme radiate față de anul trecut, bilanțul general arată că mediul antreprenorial continuă să fie supus unei presiuni puternice.

Datele ONRC confirmă că anul 2026 rămâne unul dificil pentru companiile românești, iar ritmul în care firmele ies din piață indică faptul că provocările economice sunt departe de a se încheia.