Publicat la 28.07.2026, 14:21:00

D.TRADING a semnat, în decurs de două luni, trei acorduri pe termen lung pentru energie regenerabilă în România, adăugând în portofoliu peste 300 MW de capacitate eoliană și solară locală, alături de un contract de furnizare de 200 GWh anual.

Cel mai amplu dintre cele trei a venit în decembrie 2025: un contract de achiziție de energie cu EDP, producător regenerabil prezent în România din 2008, care operează în țară 570 MW de capacitate eoliană și solară. Contractul acoperă 200 GWh de energie curată pe an. Cu câteva zile înainte, D.TRADING semnase un acord de offtake de 110 MW cu Eurowind Energy; în ianuarie 2026 a urmat un alt acord de offtake regenerabil de 200 MW.

„România este una dintre piețele noastre prioritare. Vedem un potențial puternic atât în economia țării, cât și în creșterea continuă a sectorului regenerabilelor," a declarat Stanislav Dudka, Head of Power Desk EU la D.TRADING, în cadrul ZF Power Summit 2026.

La nivel european, D.TRADING gestionează un portofoliu regenerabil de circa 800 MW, în cadrul unui total de 3.500 MW aflați în administrare anual, și structurează fiecare power purchase agreement în jurul profilului de producție al producătorului, inclusiv în formula pay-as-produced. România găzduiește și activitatea de hedging a companiei pentru consumatorii industriali: pentru clientul local DRI, D.TRADING derulează un program de achiziții în tranșe pentru perioada 2025–2030, care fixează treptat volumele de energie electrică, în locul cumpărării la prețuri spot.

În cadrul ZF Power Summit, Dudka a indicat incertitudinea de reglementare din jurul contractelor PPA drept unul dintre principalii factori care încetinesc ritmul proiectelor, dezvoltatorii și consumatorii finali neavând încă flexibilitatea de care ambele părți au nevoie pentru a se adapta condițiilor de piață în schimbare.

Tot acolo, Dudka a arătat încotro se îndreaptă următorul val de proiecte: „Piața este pregătită pentru dezvoltarea regenerabilelor. În timp ce solarul și eolianul continuă să crească, eficiența stocării în baterii este extrem de ridicată, iar investitorii caută tot mai mult să aloce capital în stocare." Pentru proiectele care combină producția cu bateriile, compania oferă o gamă de tip BESS solution, de la optimizare route-to-market până la contracte full tolling și structuri hibride solar-plus-stocare, construite pentru a îndeplini cerințele finanțatorilor.

Contractele de stocare urmează aceeași disciplină comercială ca activitatea PPA: acordurile se încheie în cadrul EFET sau ISDA, structurile de tip floor durează de regulă între trei și șapte ani, iar contractele full tolling între cinci și opt ani, cu o plată fixă de capacitate în schimbul drepturilor de dispecerizare.

„Capacitatea noastră de a trece de la prima discuție la un acord semnat cu viteză și precizie este ceea ce ne diferențiază echipa pe piața regenerabilelor," a spus Dudka despre acordul cu EDP.

Despre D.TRADING:

D.TRADING este o companie paneuropeană de trading de energie din cadrul DTEK Group. Compania tranzacționează energie electrică, gaze naturale, LNG și combustibili în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, fiind activă în 26 de țări, cu 3.500 MW aflați în administrare anual. În 2025, compania a tranzacționat 12,1 TWh de energie electrică și 7,0 TWh de gaze naturale.



