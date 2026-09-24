CIA avertizează Europa: Rusia ar putea pregăti atacuri cu drone lansate de pe nave comerciale. Spania, Franța și Italia, vizate

Publicat la 24.09.2026, 13:34:22

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Statele Unite au avertizat mai multe guverne europene cu privire la posibilitatea unei operațiuni rusești cu drone împotriva Spaniei, Franței sau Italiei, potrivit cotidianului spaniol El Mundo. Scenariul descris de sursele publicației este neobișnuit: drone de tip Gerbera ar putea fi transportate clandestin pe nave comerciale și lansate din Marea Mediterană. Informația nu a fost confirmată public de CIA sau de guvernele celor trei țări. Mai multe publicații europene au relatat însă despre existența avertismentului, citând surse diplomatice și din domeniul apărării. Drone ascunse în containere Potrivit El Mundo, serviciile de informații americane au transmis mai multor guverne europene un raport referitor la o posibilă operațiune rusească în sudul Europei. Sursele citate de publicația spaniolă susțin că dronele ar putea fi transportate pe nave comerciale, ascunse în containere, pentru a nu atrage atenția. O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania a descris scenariul drept unul relativ simplu din punct de vedere tehnic: dronele ar fi scoase din containere și lansate de pe navă.

Țările despre care se afirmă că au fost avertizate în legătură cu un posibil atac sunt Spania, Franța și Italia. Potrivit relatării, informațiile au circulat în mai multe capitale europene după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pe 25 august. Gerbera, drona indicată în avertisment Modelul indicat de sursele El Mundo este Gerbera, o dronă de dimensiuni relativ reduse, asociată Rusiei și folosită în conflictul din Ucraina. Potrivit datelor prezentate de publicație, aparatul are aproximativ doi metri lungime, o anvergură de circa 2,5 metri și o greutate de până la 18 kilograme. Viteza maximă este estimată la aproximativ 160 km/h, iar autonomia declarată poate ajunge la 600 de kilometri, în funcție de încărcătură și de condițiile de operare. Dimensiunile și autonomia ar permite, în scenariul descris de El Mundo, lansarea de la distanță de coastă și atingerea unor obiective de pe uscat. Încărcătura explozivă relativ redusă ar limita însă efectul distructiv direct. Potrivit publicației, un asemenea atac ar putea urmări mai degrabă incendierea unor echipamente expuse, perturbarea temporară a activității unui aeroport sau port ori transmiterea unui mesaj politic și militar decât distrugerea unei infrastructuri majore.

De ce este importantă lansarea de pe mare Elementul neobișnuit al scenariului este platforma de lansare. O navă comercială care circulă aparent normal în Mediterana ar putea, în teorie, să ofere o modalitate de apropiere de teritoriul european fără utilizarea unei platforme militare rusești. El Mundo amintește că Rusia a demonstrat în trecut capacitatea de a opera drone de pe platforme maritime. Publicația face referire la demonstrații din 2020 și 2024 și la un incident din februarie, când o unitate navală suedeză ar fi detectat o dronă decolând de pe nava rusească de informații Zhigulevsk în zona strâmtorii Öresund. Un alt caz menționat este recuperarea unei drone Gerbera-2 în apropierea coastei Poloniei. Aparatul avea o încărcătură explozivă și un focos de fragmentare, însă articolul precizează că, în acel caz, drona ar fi ajuns probabil pe cale terestră, dinspre Kaliningrad, nu printr-o lansare de pe mare. Un atac limitat, dar cu efect disproporționat Analiști citați de El Mundo atrag atenția că o operațiune de acest tip nu ar avea nevoie să producă distrugeri masive pentru a genera efecte politice sau economice. Keir Giles, analist britanic specializat în Rusia și securitate europeană, susține că distanța geografică față de Rusia oferă o protecție limitată într-un scenariu în care Moscova urmărește atacuri punctuale și greu de atribuit imediat. Într-un asemenea scenariu, câteva drone ar putea perturba temporar funcționarea unui aeroport sau a unui port, provoca un incendiu ori testa capacitatea de reacție a sistemelor de apărare. Obiectivul ar putea fi mai degrabă demonstrarea vulnerabilității decât obținerea unui avantaj militar convențional. Franța, un posibil semnal de alarmă Relatarea El Mundo face legătura între avertismentul transmis de serviciile americane și reuniunile convocate de președintele francez Emmanuel Macron în septembrie. Pe 16 septembrie, Macron a convocat Consiliul de Apărare, iar două zile mai târziu s-a întâlnit cu lideri politici și candidați la alegerile prezidențiale din 2027 pentru discuții privind situația de securitate. Există o coincidență temporală între aceste evenimente și circulația raportului atribuit CIA, însă El Mundo nu afirmă că documentul american ar fi fost cauza directă a reuniunilor de la Paris. Europa se confruntă cu o nouă zonă gri Avertismentul apare într-un moment în care mai multe servicii de informații și guverne europene vorbesc despre intensificarea activităților rusești aflate sub pragul unui conflict militar direct. În ultimele luni, autoritățile europene au raportat incidente cu drone, tentative de sabotaj și operațiuni despre care susțin că ar putea avea legătură cu Rusia. Miza acestor acțiuni este tocmai ambiguitatea: suficient de agresive pentru a produce presiune, dar suficient de limitate pentru a evita automat declanșarea unei confruntări militare directe între Rusia și NATO. The Wall Street Journal a relatat, la rândul său, despre intensificarea activităților rusești de tip „gray zone” în Europa și despre preocupările aliaților occidentali privind noi provocări. Polonia a primit, de asemenea, avertismente privind posibilitatea unor atacuri rusești cu drone sau rachete asupra unor țări NATO care sprijină Ucraina, potrivit premierului Donald Tusk. Moscova ar putea testa reacția Europei Din perspectiva analiștilor citați de presa europeană, un eventual atac limitat ar putea avea o miză mai largă decât ținta fizică lovită. Un incident produs într-un port sau aeroport important din Spania, Franța ori Italia ar testa simultan capacitatea de detectare a dronelor, viteza de reacție a autorităților și coordonarea dintre serviciile civile și militare. În același timp, ar putea genera presiune politică într-un moment în care statele europene încearcă să mențină sprijinul pentru Ucraina. Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a rezumat îngrijorarea exprimată în regiune printr-un mesaj tranșant: Rusia nu trebuie ignorată, iar obiectivul este prevenirea consecințelor. Pentru moment, însă, rămâne esențială distincția dintre un avertisment de intelligence și un atac iminent. Informațiile relatate de El Mundo descriu un scenariu pe care serviciile occidentale îl consideră suficient de credibil pentru a fi transmis aliaților, dar existența unui plan operațional rusesc în curs de executare nu a fost confirmată public.