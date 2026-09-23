Seară românească la Mar-a-Lago a businessmanilor româno-americani, pe placul președintelui! Gală în fieful republicanilor, cu 1.150 de dolari nota

Publicat la 23.09.2026, 14:30:00

Românii susținători ai președintelui Trump din Statele Unite își dau întâlnire chiar la el acasă, într-unul dintre cele mai exclusiviste și în vogă locuri din Florida, pentru protipendada de pretutindeni. Pe 4 noiembrie 2026, la Mar-a-Lago, în Palm Beach va avea loc prima ediție a Romanian Heritage & Excellence Awards Gala, ceremonie dedicată românilor-americani care s-au remarcat prin carieră, afaceri, leadership și implicare în comunitate.

Distincțiile Romanian Heritage & Excellence Awards vor fi acordate unor români-americani care s-au remarcat în profesiile lor și prin contribuția adusă comunităților din care fac parte. Organizatorii (Romanian Republicans GOP Club) vor să aducă în prim-plan poveștile unor oameni care au reușit în America, dar care nu și-au uitat originile. Vor fi celebrate performanța profesională, implicarea civică, antreprenoriatul, cultura, filantropia și eforturile de păstrare a identității românești peste Ocean. Numele câștigătorilor și ale invitaților speciali urmează să fie anunțate în perioada următoare. Deviza galei este: „Honoring Excellence. Celebrating Heritage. Inspiring Generations.”