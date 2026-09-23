Seară românească la Mar-a-Lago a businessmanilor româno-americani, pe placul președintelui! Gală în fieful republicanilor, cu 1.150 de dolari nota

Românii susținători ai președintelui Trump din Statele Unite își dau întâlnire chiar la el acasă, într-unul dintre cele mai exclusiviste și în vogă locuri din Florida, pentru protipendada de pretutindeni. Pe 4 noiembrie 2026, la Mar-a-Lago, în Palm Beach va avea loc prima ediție a Romanian Heritage & Excellence Awards Gala, ceremonie dedicată românilor-americani care s-au remarcat prin carieră, afaceri, leadership și implicare în comunitate.
Distincțiile Romanian Heritage & Excellence Awards vor fi acordate unor români-americani care s-au remarcat în profesiile lor și prin contribuția adusă comunităților din care fac parte. Organizatorii (Romanian Republicans GOP Club) vor să aducă în prim-plan poveștile unor oameni care au reușit în America, dar care nu și-au uitat originile. Vor fi celebrate performanța profesională, implicarea civică, antreprenoriatul, cultura, filantropia și eforturile de păstrare a identității românești peste Ocean. Numele câștigătorilor și ale invitaților speciali urmează să fie anunțate în perioada următoare. Deviza galei este: „Honoring Excellence. Celebrating Heritage. Inspiring Generations.”
1.150 de dolari pentru o seară la Mar-a-Lago – aproape cât un iPhone 17 Pro Max
Participarea la eveniment este anunțată la 1.150 de dolari. Detaliile privind programul complet, categoriile de premii, lista laureaților, invitații speciali, rezervările și eventualele pachete de sponsorizare vor fi comunicate separat. Clubul privat The Mar-a-Lago Club, supranumit “Casa Albă din Sud”, este un reper cunoscut al vieții mondene, diplomatice și politice americane și găzduiește evenimente private și gale premium. În decembrie 2025, clubul a găzduit o celebrare dedicată Zilei Naționale a României, prima dată când s-a organizat Ziua Națională a unui stat străin la această reședință faimoasă ca și prooprietarul său. Prețul participării și al unei poze în fieful republicanilor americani, în „sufrageria” lui Donald Trump- 1.150 de dolari/persoană.
Cât costă să intri în lumea exclusivistă de la Mar-a-Lago
Accesul în lumea exclusivistă de la Mar-a-Lago nu este deloc ieftin. Taxa de inițiere pentru membrii clubului depășește 200.000 de dolari, la care se adaugă o taxă anuală de aproximativ 20.000 de dolari. O noapte de cazare poate ajunge la circa 2.500 de dolari, fără a mai pune la socoteală mesele la restaurant, terenurile de golf și celelalte facilități. Chiar și cu banii pregătiți, însă, accesul nu este garantat: acceptarea ca membru ține de criteriile și aprobarea clubului.
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