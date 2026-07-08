Publicat la 08.07.2026, 00:01:53

„Nu gândirea mea mi-a adus vreodată banii cei mari. Întotdeauna statul pe loc a făcut-o. M-ai înțeles? Faptul că am rămas neclintit!" — Jesse Livermore, atribuit prin personajul Larry Livingston în „Reminiscences of a Stock Operator", Edwin Lefèvre, 1923

Speculatorul care a câștigat și a pierdut trei averi

Livermore nu era un teoretician. Era un om care a pariat pe scăderea pieței chiar înainte de crahul din 1929 și a ieșit cu aproximativ 100 de milioane de dolari, o sumă amețitoare pentru acea vreme. A făcut asta după ce falimentase de mai multe ori și fiecare prăbușire îl învățase ceva pe care mintea lui nu voia să accepte. Fraza de mai sus vine din perioada lui de maturitate, când înțelesese ceva contraintuitiv: cei mai mulți speculatori pierdeau nu pentru că analizau greșit, ci pentru că nu suportau să nu facă nimic. Aveau instinctul corect, dar mâna prea agitată.

Boala tranzacțiilor prea dese

Găsești aici, la BVB, exact tiparul pe care îl descria Livermore. Investitorul cumpără o acțiune bună, un TLV sau un Hidroelectrica, are dreptate în teză, dar vinde la primul plus de 8% pentru că se plictisește sau se sperie. Peste doi ani, acțiunea a făcut dublu, iar el a rămas cu comisioane și cu regretul. Statul pe loc pare pasivitate. De fapt e cea mai grea formă de disciplină, pentru că nu-ți dă acea senzație de control pe care ți-o oferă butonul de „vinde".

Trebuie spus totuși ce NU înseamnă citatul. Livermore nu vorbea despre a te agăța orbește de o poziție care se prăbușește. El era faimos pentru că tăia rapid pierderile. „Statul neclintit" se referea la pozițiile câștigătoare, la trenduri confirmate, nu la o rugăciune că un titlu falimentar își va reveni. Diferența asta a distrus mai mulți investitori decât orice criză. Confundă răbdarea cu încăpățânarea și te trezești ținând o acțiune moartă zece ani, numindu-te „investitor pe termen lung".

Testul plictiselii

Data viitoare când simți impulsul să vinzi o poziție care merge bine, întreabă-te concret: s-a schimbat ceva la companie sau doar mi s-a schimbat starea de spirit? Dacă rezultatele firmei sunt intacte și doar tu ești nerăbdător, nu atinge nimic. Închide aplicația de tranzacționare. Ironia amară e că Livermore, care a înțeles toate astea perfect, a murit sărac și deprimat în 1940, incapabil să-și urmeze propriile reguli sub presiunea emoțiilor. Chiar și cel mai bun sfat financiar rămâne inutil dacă nu-ți poți controla propria mână.