Publicat la 08.07.2026, 01:00:53

Pe 8 iulie 1889, la New York, apărea primul număr al ziarului The Wall Street Journal, vândut cu 2 cenți exemplarul. În spatele lui stăteau trei jurnaliști financiari — Charles Dow, Edward Jones și Charles Bergstresser — care lucraseră până atunci la un buletin de știri distribuit manual pe holurile din jurul Bursei din New York. Ziarul avea patru pagini și un scop simplu: să spună investitorilor ce se întâmplă cu adevărat cu banii lor.

Un oraș care avea nevoie de cifre credibile

America anilor 1880 era un carusel de speculații feroviare, manevre de bursă și zvonuri care mișcau averi într-o după-amiază. Nu exista o sursă în care investitorul obișnuit să aibă încredere. Informația bună era un privilegiu al câtorva bancheri de pe Wall Street, iar restul lumii se juca practic pe orb.

Dow și Jones înțeleseseră asta din firma lor, Dow Jones & Company, fondată în 1882. Publicau deja rezumate zilnice, dar buletinul tipărit pe hârtie subțire nu ajungea prea departe. Ideea ziarului a fost să transforme informația financiară dintr-un serviciu de nișă într-un produs de masă. Nimeni nu știa atunci că pun bazele celei mai citite publicații de afaceri din lume.

Indicele care a devenit termometrul planetei

Adevărata bombă a venit șapte ani mai târziu. În 1896, publicația a lansat Dow Jones Industrial Average, un indice care aduna prețurile a 12 companii industriale și le împărțea ca să dea un singur număr. Prima valoare a fost 40,94 puncte. Astăzi indicele trece de 44.000 de puncte și rămâne, alături de S&P 500, prima cifră pe care o citește un investitor dimineața, indiferent dacă e la New York, Frankfurt sau București.

Din acea foaie de patru pagini a crescut un imperiu media care a modelat felul în care înțelegem piețele. Wall Street Journal a câștigat zeci de premii Pulitzer, a fost cumpărat de News Corp a lui Rupert Murdoch în 2007 pentru 5 miliarde de dolari și a demonstrat un lucru care pare banal azi: informația financiară corectă are valoare economică reală. Fără ea, piețele funcționează prost.

Ce ne spune 1889 despre BVB de azi

Lecția e mai actuală decât pare. Ce a construit Dow atunci a fost transparență — nu predicții, nu pontaje, ci date verificate, publicate la vedere. Piața românească a suferit exact de lipsa asta ani de zile. La BVB, multe companii mici comunicau cu jumătate de gură, iar investitorul de retail se baza pe grupuri de Facebook și pe intuiție. Lucrurile s-au îmbunătățit, dar diferența dintre o firmă care raportează serios și una care ascunde cifrele se vede direct în evaluarea acțiunilor.

Morala nu e că trebuie să citești un anume ziar. E că, înainte să pui bani într-o acțiune, ar trebui să te întrebi cine îți furnizează informația și ce interes are. Dow și Jones au făcut avere pariind că oamenii vor plăti pentru adevăr. Un pariu care, la peste 130 de ani distanță, arată încă foarte bine.