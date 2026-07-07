Publicat la 07.07.2026, 22:46:07

Uniunea Europeană își consolidează poziția de principală piață de desfacere pentru firmele din regiunea transnistreană, potrivit datelor publicate de Biroul pentru politici de reintegrare de la Chișinău.

România, Italia și Slovacia, în top

În perioada ianuarie–iunie 2026, 76,9% din totalul exporturilor realizate de companiile din stânga Nistrului și din municipiul Bender au fost direcționate către statele membre ale UE, un nivel aproape identic cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai importante piețe pentru produsele exportate din regiune au fost România, Italia și Slovacia, ceea ce confirmă dependența tot mai mare a economiei transnistrene de piața europeană.

Și în privința importurilor, Uniunea Europeană ocupă un loc important. Aproximativ 41,5% din bunurile aduse în regiunea transnistreană provin din statele UE, alături de importurile din Ucraina și China.

Reprezentanții Biroului pentru politici de reintegrare consideră că aceste date demonstrează menținerea legăturilor economice dintre mediul de afaceri din regiune și piața europeană.

„Aceste date confirmă orientarea stabilă a regiunii transnistrene către spațiul comercial al UE, proces care sprijină direct reintegrarea economică a țării. Accesul pe piața europeană obligă companiile din regiune să respecte aceleași reguli, proceduri și standarde aplicabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova”, transmite instituția.

În paralel, autoritățile de la Chișinău pregătesc noi modificări fiscale pentru companiile din regiune. Potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, începând cu 1 august 2026, antreprenorii din Transnistria ar putea fi obligați să achite TVA și accize pentru o parte dintre mărfurile importate în Republica Moldova.

Noile reguli ar urma să se aplice pentru produse precum alcoolul, tutunul, gazele naturale și energia electrică, proiectul aflându-se în prezent în dezbatere publică.