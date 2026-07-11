Publicat la 11.07.2026, 01:00:59

„Nu gândirea mea a făcut banii mari pentru mine. Statul pe poziție a fost mereu cel care i-a făcut. Ai priceput? Statul meu ferm pe poziție!" — Jesse Livermore, în „Reminiscences of a Stock Operator" (Edwin Lefèvre, 1923)

Speculatorul care câștiga stând pe scaun

Livermore nu era un teoretician. Era un băiat de la panourile de cotații din Boston care a ajuns să scurteze piața americană în crahul din 1929 și să iasă cu aproximativ 100 de milioane de dolari — o avere colosală pentru acele vremuri. Fraza asta apare în cartea lui Lefèvre, o biografie ușor romanțată în care naratorul, Larry Livingston, e de fapt Livermore. Ideea centrală e brutal de simplă: mulți traderi pierd nu pentru că analizează greșit, ci pentru că nu au stomac să lase o poziție corectă să lucreze. Ei intră, ies, reintră, se agită. Livermore spunea că marile câștiguri vin din puținele momente în care ai dreptate și rămâi acolo.

Agitația costă mai mult decât comisioanele

Uită-te la comportamentul tipic pe BVB. Cineva cumpără acțiuni Hidroelectrica sau Romgaz, prinde un plus de 8% în două săptămâni și vinde imediat, mulțumit că "a luat profitul". Peste trei luni titlul e cu 25% mai sus, iar investitorul se uită frustrat cum banii pe care i-a avut în mână continuă drumul fără el. Livermore ar recunoaște tiparul instant. Nu lipsa de idei bune ne sărăcește, ci incapacitatea de a sta liniștiți când avem dreptate.

Dar atenție — citatul are și o capcană. "Statul pe poziție" a funcționat pentru Livermore doar când tendința era clar de partea lui. Același om a stat pe poziții greșite și a dat faliment de mai multe ori, iar în 1940 s-a sinucis, ruinat. Răbdarea aplicată unei teze greșite nu e virtute, e încăpățânare. Diferența dintre a sta ferm și a te agăța disperat de o pierdere e exact lucrul pe care mulți nu-l înțeleg. Livermore vindea rapid când se înșela și stătea doar când piața îi confirma direcția.

Testul celor 90 de zile

Ia cea mai recentă poziție pe care ai vândut-o din nervozitate și verifică unde e prețul acum. Nu ca să te chinui, ci ca să-ți vezi propriul tipar. Data viitoare când simți impulsul să vinzi ceva care merge bine și a cărui teză e intactă, scrie într-un fișier motivul exact al vânzării. Dacă motivul e "a crescut destul" și nu "teza s-a stricat", probabil ești în plină eroare Livermore. Lasă câștigătorii să respire și taie scurt doar pozițiile în care realitatea ți-a contrazis argumentul inițial. Restul e doar zgomot care îți mănâncă randamentul.