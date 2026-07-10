Publicat la 10.07.2026, 16:20:00

Reducerea la jumătate a deficitului bugetar în primele cinci luni ale anului a întărit încrederea investitorilor că România își poate atinge ținta fiscală pentru 2026, chiar dacă impasul politic continuă. Potrivit unui raport Erste Bank, evoluția finanțelor publice a contribuit la stabilizarea costurilor de finanțare, iar agențiile de rating sunt așteptate să mențină calificativul României cel puțin până la adoptarea bugetului pe 2027.

Un semnal pozitiv pentru investitori

Raportul Erste Bank privind piața obligațiunilor din Europa Centrală și de Est arată că execuția bugetară din primele luni ale anului a oferit un semnal pozitiv investitorilor, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și incertitudine politică internă.

Potrivit analizei, deficitul bugetar a coborât la 1,75% din PIB după primele cinci luni ale anului, față de 3,4% din PIB în aceeași perioadă din 2025. Evoluția a fost susținută de o creștere de 9,2% a veniturilor bugetare, în principal din TVA, contribuții sociale și impozitul pe venit, în timp ce cheltuielile totale au scăzut cu 1,5%.

Erste consideră că obiectivul de 6,2% din PIB pentru deficitul bugetar în 2026 este realizabil, după ce România a încheiat anul trecut cu un deficit de 7,9% din PIB.

Costurile de împrumut s-au stabilizat

Execuția bugetară favorabilă a contribuit la calmarea pieței titlurilor de stat, chiar dacă România traversează în continuare o perioadă de instabilitate politică.

După ce randamentele obligațiunilor pe 10 ani au urcat până la aproximativ 7,3% în primăvară, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al crizei politice interne, acestea au revenit în jurul nivelului de 6,7%, pe măsură ce piețele s-au stabilizat.

Ministerul Finanțelor a acoperit deja aproximativ 46% din necesarul total de finanțare al acestui an, estimat la 279 miliarde de lei.

Ratingul României depinde de bugetul pe 2027

În opinia Erste Bank, este puțin probabil ca marile agenții internaționale de rating să modifice calificativul României în acest an, chiar dacă perspectiva rămâne negativă.

Analiștii apreciază că execuția bugetară de până acum este suficientă pentru menținerea statutului de investment grade, iar o eventuală decizie privind ratingul este așteptată abia după adoptarea legii bugetului pentru 2027.

Raportul avertizează însă că autoritățile vor trebui să continue consolidarea fiscală pentru a reduce deficitul sub pragul european de 3% din PIB. În lipsa unor măsuri suplimentare, datoria publică este estimată să urce la aproximativ 61% din PIB în acest an și la 67-68% din PIB până la sfârșitul deceniului.

Erste subliniază însă că evoluția politică rămâne un factor de risc. Formarea unui guvern stabil și credibil ar putea reduce temporar costurile de finanțare, însă, în prezent, impasul politic continuă, iar negocierile pentru constituirea unei noi majorități nu au produs încă un rezultat.