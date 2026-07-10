Publicat la 10.07.2026, 12:58:34

Se întâmplă în România: Au dispărut șinele care legau o șină spre o fabrică ce producea piese de armanent. DNA anchetează cazul incredibil de la Uzina Mecanică Sadu

O linie de cale ferată lungă de circa kilometri, ce urma să fie folos pentru transportul de armament produs la Uzina Mecanică Sadu, a dispărut. Amuzant, situația ar fi fost descoperită în momentul în care reprezentanții fabricii au verificat infrastructura necesară transportului producției, în contextul unor noi contracte. Procurorii DNA Craiova au deschis o anchetă și au solicitat mai multe documente pentru a stabili ce s-a întâmplat cu șinele.

Infrastructura feroviară lega platforma Uzinei Mecanice Sadu de gara Bumbești-Jiu și era folosită pentru transportul producției fabricii de armament. Problema a ieșit la iveală în momentul în care uzina a verificat posibilitățile de transport pentru muniția care urmează să fie produsă.

DNA Craiova anchetează dispariția celor 4,6 kilometri de cale ferată

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au deschis o cercetare penală și au solicitat mai multe documente de la Uzina Mecanică Sadu. Linia feroviară vizată de anchetă făcea legătura între fabrica de armament și gara Bumbești-Jiu, aflată pe secția de circulație interoperabilă 202. Calea ferată reprezenta o infrastructură importantă pentru uzină, deoarece permitea încărcarea producției în vagoane și transportarea acesteia direct de pe platforma industrială.

Sesizarea procurorilor ar fi fost făcută de mai mulți funcționari din cadrul Primăriei Bumbești-Jiu.

Demersul ar fi venit după ce reprezentanții Uzinei Mecanice Sadu au solicitat documente și explicații privind dispariția căii de acces feroviar.

Calea ferată ar fi fost desființată fără autorizație

Documentele analizate în acest caz arată că infrastructura feroviară ar fi fost predată, în urmă cu aproximativ 16 ani, Parcului Industrial din zonă. Ulterior, linia de cale ferată ar fi fost desființată.

Potrivit informațiilor din presa locală, operațiunea s-ar fi făcut fără avizul Ministerului Transporturilor și fără existența unei autorizații de demolare eliberate de Primărie.

Procurorii urmează să stabilească în ce condiții a fost eliminată infrastructura, cine a luat decizia și ce s-a întâmplat cu materialele rezultate în urma dezafectării celor cca 5 kilometri de cale ferată. Ancheta este în desfășurare, iar până în acest moment nu au fost anunțate public eventuale acuzații formulate împotriva unor persoane.

Problema a fost descoperită înaintea unui nou contract pentru producția de muniție

Dispariția infrastructurii feroviare a devenit o problemă importantă în contextul planurilor de dezvoltare ale Uzinei Mecanice Sadu. Fabrica, în trecut specializată în producția de muniție și componente pentru armament, urmează să încheie un contract de producție cu o companie din Statele Unite ale Americii.

În momentul în care au fost analizate variantele pentru transportarea producției, reprezentanții uzinei au constatat că linia feroviară care lega fabrica de gara Bumbești-Jiu nu mai există.

Astfel, transportul pe calea ferată nu mai poate fi folosit în actualele condiții. Până la clarificarea situației și găsirea unei soluții pentru refacerea infrastructurii, singura variantă disponibilă pentru transportul muniției rămâne cea rutieră. Transportul rutier presupune însă folosirea mai multor vehicule și organizarea unor operațiuni logistice suplimentare față de varianta transportului feroviar.

Uzina Mecanică Sadu, inclusă în programul SAFE

Cazul apare într-un moment important pentru viitorul Uzinei Mecanice Sadu. Fabrica a fost inclusă în programul SAFE, prin care autoritățile urmăresc modernizarea capacităților de producție din industria națională de apărare. Ministrul Apărării, Radu Miruță, care asigură și interimatul la Ministerul Transporturilor, anunța în luna mai că uzina din Gorj se află printre fabricile românești care urmează să fie modernizate și readuse la capacitatea de producție.

„Uzina Mecanică Sadu este de astăzi oficial între fabricile vechi de armament din România care vor fi salvate și aduse la viață prin SAFE”, declara ministrul Apărării.