Publicat la 10.07.2026, 10:40:31

Prețurile locuințelor continuă să crească în România într-un ritm peste media Uniunii Europene, în timp ce oferta de locuințe noi este tot mai limitată. Specialiștii avertizează că deficitul de locuințe, costurile în creștere și blocajele legislative riscă să transforme accesul la o casă într-o problemă tot mai mare pentru români.

Raport BNR: Deficitul de locuințe pune presiune pe piață

Piața rezidențială din România traversează o perioadă paradoxală: cererea pentru locuințe rămâne ridicată, însă dezvoltarea de proiecte noi este îngreunată de creșterea costurilor de construcție, modificările fiscale și întârzierile administrative. În plus, reprezentanții industriei susțin că aplicarea Legii nr. 207/2025, adoptată pentru a proteja cumpărătorii după scandalul Nordis, a produs blocaje importante în finanțarea proiectelor rezidențiale.

Raportul privind stabilitatea financiară al Băncii Naționale a României arată că piața rezidențială nu este supraevaluată din perspectiva accesibilității și a randamentelor, ceea ce sugerează că presiunea asupra prețurilor este alimentată în principal de dezechilibrul dintre cerere și ofertă.

„Dezechilibrul dintre cerere și ofertă, coroborat cu modificările fiscale și contextul economic general, au condus la o temperare a activității de tranzacționare pe piața imobiliară rezidențială”, se arată în raportul BNR.

În timp ce cererea se menține ridicată, oferta de locuințe noi nu reușește să țină pasul. Rezultatul este un ritm de creștere a prețurilor peste media europeană și un acces tot mai dificil la proprietate, în special pentru tineri și familiile cu venituri medii.

Problema este amplificată de contextul social. Potrivit celui mai recent raport al Băncii Mondiale, aproximativ 40% dintre români locuiesc în locuințe supraaglomerate, față de o medie de 16% la nivelul Uniunii Europene, ceea ce evidențiază nevoia unor investiții consistente în locuințe accesibile.

Industria reclamă efectele Legii 207/2025

Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari susțin că Legea nr. 207/2025, care limitează utilizarea avansurilor plătite de cumpărători, conține prevederi neclare ce au îngreunat finanțarea proiectelor și au redus numărul tranzacțiilor în prima parte a anului.

Potrivit acestora, restricțiile privind utilizarea avansurilor, alături de lipsa unor norme clare de aplicare și de sancțiunile prevăzute de lege, au creat incertitudine atât pentru dezvoltatori, cât și pentru notari, experți tehnici și instituțiile de cadastru.

În lipsa unei oferte suficiente, presiunea asupra prețurilor ar putea continua, iar accesul la locuințe pentru populație să devină și mai dificil în următorii ani.