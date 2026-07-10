Publicat la 10.07.2026, 06:07:00

În nordul Capitalei, la marginea Parcului Romexpo, este aproape gata o clădire spectaculoasă. Cu o înălțime de peste 86 de metri, 27 de etaje și o fațadă integral din sticlă, imobilul este în curs de amenajare și ar urma să găzduiască cel mai înalt hotel din România.

Proiectul, care va purta brandul Swissôtel Bucharest, este dezvoltat de compania Niro Investment Group. Clădirea nu va găzdui doar hotelul propriu-zis. Proiectul a fost gândit ca un adevărat complex vertical, cu restaurante, baruri, birouri, săli de evenimente, spații pentru întâlniri de afaceri, spa și un rooftop amenajat la înălțime.

Ce se va afla în interiorul gigantului de sticlă

Hotelul se dezvoltă pe o suprafață construită de aproximativ 30.000 de metri pătrați. În subteran vor exista trei niveluri destinate parcărilor, iar la parter vor funcționa un restaurant și un bar.

La etajele superioare vor fi amenajate săli de ședințe și o sală de bal de mari dimensiuni, fără stâlpi interiori și cu lumină naturală. Clădirea va include și un executive lounge, mai multe săli pentru întâlniri, camere de hotel și câteva etaje destinate spațiilor de birouri.

La nivelurile superioare va exista o zonă de spa, iar proiectul va fi completat de un rooftop cu vedere panoramică asupra zonei din jurul complexului expozițional Romexpo.

„În momentul de față, dacă te uiți peste tot în România și în București, nu există un proiect mixt vertical făcut cum trebuie”, a declarat Christophe Chamboncel, director executiv al Niro Investment Group. Potrivit acestuia, proiectul a fost conceput astfel încât toate serviciile importante să fie reunite într-o singură clădire.

Cel mai înalt hotel din România se va deschide anul viitor

Fațada realizată integral din sticlă va transforma clădirea într-unul dintre cele mai ușor de remarcat proiecte imobiliare din nordul Bucureștiului. Dezvoltatorii susțin însă că dimensiunile impresionante nu reprezintă singurul element important al investiției.

Noul hotel va introduce și standarde ridicate în ceea ce privește eficiența energetică și protejarea mediului.

Potrivit dezvoltatorului, Swissôtel Bucharest va fi primul hotel din România care va obține certificarea internațională BREEAM. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute certificări acordate clădirilor dezvoltate după criterii stricte de sustenabilitate. Sunt analizate consumul de energie, gestionarea apei, materialele folosite pentru construcție și impactul clădirii asupra mediului. „Va fi primul hotel din România care va avea certificarea BREEAM. Toate certificările privind sustenabilitatea vor fi îndeplinite”, a explicat Christophe Chamboncel.

Prin comparație, Grand Hotel Bucharest, cunoscut anterior drept Hotel InterContinental București, are o înălțime de aproximativ 88 de metri și dispune de 25 de etaje.