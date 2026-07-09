Publicat la 09.07.2026, 20:30:00

Zece picturi vechi de aproximativ 600 de ani, furate dintr-o locuință din Italia și aduse ilegal în România, au fost recuperate de polițiști în județul Constanța. Operele de artă, evaluate la aproape 100.000 de euro, au fost găsite în urma unor percheziții și au fost predate autorităților italiene pentru a ajunge înapoi la proprietarii de drept. Ancheta a început după ce polițiștii români de investigații criminale au obținut informații potrivit cărora mai multe bunuri culturale provenite din infracțiuni comise în Italia s-ar afla pe teritoriul României.

Tablourile au fost furate dintr-o locuință din Italia. 4 cetățeni români cercetați

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că cele zece picturi ar fi fost furate în data de 23 august 2024 dintr-o locuință aflată în Bassano del Grappa, Italia. Ulterior, operele de artă ar fi fost transportate și introduse ilegal pe teritoriul României. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 90.000 de euro. Investigația a fost desfășurată de polițiștii români sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Polițiștii au efectuat mai multe percheziții domiciliare în județul Constanța. În timpul descinderilor, anchetatorii au găsit și ridicat toate cele zece picturi căutate. Potrivit informațiilor din anchetă, operele de artă erau ținute într-o simplă „traistă” de rafie.

Polițiștii români au confiscat, de asemenea, mai multe medii de stocare și sisteme informatice care ar putea conține informații importante pentru desfășurarea cercetărilor. Recuperarea integrală a tablourilor a permis autorităților să documenteze traseul bunurilor culturale și presupusa activitate infracțională a persoanelor implicate.În dosar sunt cercetați patru cetățeni români, suspectați de implicare în furtul și transportarea ilegală a operelor de artă. Cercetările sunt desfășurate pentru furt calificat și import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili rolul fiecărei persoane implicate și împrejurările exacte în care tablourile au fost aduse în țară.

Operele de artă au fost predate Carabinierilor

Recuperarea picturilor a fost posibilă și datorită cooperării dintre autoritățile române și cele italiene. Cele zece tablouri recuperate au fost predate reprezentanților Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Patrimoniului Cultural.

„Activităţile investigative au condus la descoperirea şi recuperarea integrală a bunurilor culturale, precum şi la documentarea activităţii infracţionale a persoanelor, cercetările fiind efectuate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, faţă de patru cetăţeni români, pentru furt calificat şi import ilegal de bunuri culturale pe teritoriul României”, a precizat Poliția Română.



