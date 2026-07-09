Publicat la 09.07.2026, 13:22:38

A găsit o comoară veche de aproape 2.000 de ani, dar după trei ani nu a primit niciun ban. Un constănțean a dat statul în judecată pentru bătaia de joc a statului față de corectitudinea sa. Legea prevede o recompensă de până la 45% din valoarea descoperirii.

A găsit o comoară veche de 2.000 de ani, dar statul român nu i-a dat recompensa legală

Un bărbat din județul Constanța a descoperit 610 monede romane din bronz și mai multe unelte antice, pe care le-a predat imediat autorităților. Deși legea prevede acordarea unei recompense pentru cei care descoperă și predau bunuri de patrimoniu, după trei ani de așteptare, bărbatul nu ar fi primit niciun ban. În cele din urmă, a decis să apeleze la instanță pentru a obliga autoritățile să evalueze tezaurul și să stabilească recompensa care i se cuvine.

Descoperirea a avut loc pe 20 ianuarie 2023, pe un islaz din satul Ciobănița, comuna Mereni, județul Constanța. Ionuț Chicheluș folosea un detector de metale autorizat atunci când a găsit în pământ un vas ceramic. În interior se aflau 610 monede romane din bronz, vechi de aproape două milenii. Alături de monede au fost descoperite și cinci obiecte din fier despre care specialiștii cred că ar fi fost folosite drept unelte de tâmplărie. Prin intermediul serviciului de urgență, descoperitorul a intrat în contact cu reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Constanța. O echipă de specialiști de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța s-a deplasat în zonă chiar în seara descoperirii, pentru securizarea și recuperarea pieselor. Vasul ceramic a fost transportat la muzeu, iar desigilarea și inventarierea oficială a obiectelor au avut loc pe 25 ianuarie 2023, în prezența reprezentanților Poliției de Patrimoniu.

În total, specialiștii au numărat 610 monede din bronz și cinci unelte din fier. Descoperitorul și-a îndeplinit astfel obligația legală de a preda autorităților bunurile cu posibilă valoare arheologică.

Legea prevede o recompensă de până la 45% din valoarea descoperirii

Potrivit legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, persoanele care descoperă întâmplător bunuri culturale și le predau autorităților pot primi o recompensă reprezentând 30% din valoarea acestora. În cazul unor descoperiri arheologice excepționale, poate fi acordată și o bonificație suplimentară de până la 15% din valoarea bunurilor.

Astfel, recompensa totală poate ajunge, în anumite condiții, până la 45% din valoarea tezaurului. Autoritățile aveau la dispoziție 18 luni pentru evaluarea pieselor și stabilirea recompensei. Termenul s-a împlinit în iulie 2024, însă, potrivit informațiilor disponibile, tezaurul nu fusese încă evaluat.

Sătul să mai aștepte descoperitorul a apelat la instanță

După expirarea termenului, Ionuț Chicheluș a trimis o notificare oficială autorităților, solicitând informații despre stadiul expertizei și plata recompensei prevăzute de lege. Bărbatul estimează că valoarea întregii descoperiri ar putea ajunge la aproximativ 50.000 de euro. Valoarea exactă poate fi stabilită însă doar în urma unei expertize realizate de specialiști. În lipsa unui răspuns concret și a unei evaluări a obiectelor descoperite, constănțeanul a decis să se adreseze instanței. Prin tribunal acesta încearcă să oblige autoritățile să finalizeze evaluarea tezaurului și să stabilească recompensa care i se cuvine potrivit legii.

Un alt român a așteptat ani de zile recompensa pentru un tezaur uriaș

Cazul din Constanța nu este singular. În septembrie 2013, Iulian Enache, din comuna Golești, județul Vâlcea, a descoperit unul dintre cele mai importante tezaure monetare găsite vreodată pe teritoriul României. Comoara era formată din peste 47.000 de monede otomane din argint, datând din secolul al XV-lea și având o greutate totală de aproximativ 55 de kilograme. După ce a predat descoperirea autorităților, bărbatul a primit inițial din partea Guvernului un premiu ”simbolic” de 45.000 de lei. Ulterior, a început o lungă luptă în instanță pentru obținerea recompensei pe care considera că o merită pentru predarea tezaurului. În noiembrie 2017, instanța i-a dat dreptate și a obligat statul să îi plătească o primă sumă de aproximativ 32.000 de euro.

Litigiile au continuat ulterior pentru stabilirea și plata restului recompensei.