Publicat la 09.07.2026, 07:30:00

Iubitorii filmelor au ocazia să cumpere o mică parte din istoria cinematografiei. Celebrul Grand Rex din Paris scoate la vânzare o parte dintre scaunele sale iconice tapițate cu catifea albastră. Prețurile pornesc de la numai 30 de euro, iar organizatorii se așteaptă ca piesele să atragă numeroși cinefili și colecționari.

Grand Rex, unul dintre cele mai cunoscute cinematografe din Paris (înființat în 1932) și o adevărată bijuterie arhitecturală în stil art deco, își renovează sala principală. Prilej cu care conducerea cinematografului a decis să ofere spre vânzare publicului. Cinefilii își pot amenaja acasă propriul colț de cinema cu scaune care au fost folosite într-unul dintre cele mai faimoase cinematografe din lume.

Prețurile pornesc de la 30 de euro

Scaunele obișnuite, tapițate cu catifea albastră, vor fi vândute cu 30 de euro bucata. Cei care vor un model mai special vor trebui să scoată ceva mai mulți bani din buzunar. Scaunele care au inscripția „Rex” brodată pe spătar vor costa 40 de euro. De asemenea, vor fi disponibile și scaune duble, pentru două persoane, la prețul de 60 de euro. Vânzarea va avea loc pe principiul „primul venit, primul servit”, astfel că doritorii vor trebui să se grăbească dacă vor să plece acasă cu un asemenea suvenir. Conducerea cinematografului susține că scaunele se află într-o stare foarte bună.

Sala principală poate primi 2.700 de spectatori

Grand Rex este cunoscut în întreaga lume pentru impresionanta sa sală principală. La Grande Salle poate găzdui aproximativ 2.700 de persoane, fiind una dintre cele mai mari săli de cinema din lume. Povestea cinematografului începe în anul 1932, când Grand Rex a fost inaugurat cu proiecția filmului „Cei trei muschetari”, o adaptare a celebrului roman scris de Alexandre Dumas.

Inițial, proiectanții își doreau construirea unei săli cu aproximativ 5.000 de locuri. Planurile au fost reduse ulterior, însă, în anii 1930, peste 3.000 de spectatori puteau participa la proiecțiile organizate aici.





În timpul ocupației Franței, cinematograful a fost rechiziționat de naziști

Cinematograful a fost ocupat de naziști în timpul războiului Istoria Grand Rex a fost marcată și de Al Doilea Război Mondial. În timpul ocupației Franței, cinematograful a fost rechiziționat de naziști. Aceștia l-au redenumit „Deutsches Soldatenkino”, adică „cinematograful soldaților germani”, și au organizat aici proiecții pentru trupele de ocupație. După eliberarea Franței, cinematograful și-a reluat activitatea.

Scaunele scoase acum la vânzare nu datează însă din perioada inaugurării. Acestea au fost instalate în urma unei renovări realizate în ultimul deceniu.