Publicat la 09.07.2026, 01:01:07

Pe 9 iulie 2015, indicele Shanghai Composite a urcat 5,8% într-o singură ședință, închizând în jurul valorii de 3.709 puncte. Era prima zi bună după aproape o lună de coșmar, în care bursa chineză pierduse peste 30% din valoare și evaporase mai bine de 3.000 de miliarde de dolari. Rebound-ul nu a venit din senin — a fost cumpărat, pur și simplu, de statul chinez.

Bula care crescuse cu 150% într-un an

Ca să înțelegi cât de gonflată era piața, uită-te la traiectorie: din vara lui 2014 până pe 12 iunie 2015, Shanghai Composite crescuse cu aproape 150%, atingând un vârf de 5.178 de puncte. Milioane de chinezi obișnuiți, mulți fără studii peste liceu, își deschiseseră conturi de tranzacționare și investeau pe datorie, cu bani împrumutați. Creditul de tip margin ajunsese la niveluri record. Era manie curată.

Ce nu voiau să vadă investitorii era că economia reală încetinea, iar creșterea acțiunilor nu avea nicio legătură cu profiturile companiilor. Când vârful a cedat, pe la mijlocul lui iunie, vânzările forțate ale conturilor pe datorie au declanșat o reacție în lanț. Pe 8 iulie, peste 1.300 de companii — mai mult de jumătate din piață — își suspendaseră tranzacționarea ca să nu mai fie măcelărite. Panica devenise sistemică.

Intervenția care a rescris regulile jocului

Reacția Beijingului a fost fără precedent ca amploare. China Securities Finance Corporation a primit fonduri să cumpere direct acțiuni, banca centrală a pompat lichiditate, IPO-urile au fost înghețate, iar acționarilor majori li s-a interzis să vândă timp de șase luni. Practic, guvernul a transformat bursa într-un instrument de politică de stat. Pe 9 iulie, mecanismul a funcționat — piața a sărit în sus.

Dar prețul a fost enorm pentru credibilitatea pieței chineze. Investitorii străini au înțeles atunci un lucru pe care mulți încă îl subestimau: în China, o piață „liberă" există doar până în momentul în care Partidul decide altfel. Încrederea în transparența bursei de la Shanghai nu și-a mai revenit niciodată complet, iar includerea acțiunilor chineze în indicii globali a rămas ani buni un subiect sensibil.

Ce ar trebui să rețină investitorul român

Lecția nu e despre China. E despre ce se întâmplă când o piață urcă pe datorie și pe entuziasm, nu pe profituri. Am văzut varianta locală, la scară mică, în 2007-2008, când BVB atrăgea investitori de retail convinși că indicele urcă la nesfârșit — apoi criza a șters ani de câștiguri într-un trimestru.

Când toată lumea din jurul tău cumpără pentru că „prețul tot crește", ăsta nu e un semnal de intrare, e un semnal de prudență. Iar dacă ai nevoie ca un guvern să cumpere acțiuni ca să nu-ți piardă portofoliul valoarea, atunci de la bun început ai jucat la un cazinou, nu ai investit. Diferența asta face toți banii.