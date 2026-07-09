Publicat la 09.07.2026, 00:01:31

„Nu gândirea mea mi-a adus vreodată banii cei mari. Întotdeauna a fost statul pe loc." — Jesse Livermore, atribuit în „Reminiscences of a Stock Operator" de Edwin Lefèvre (1923)

Un speculator care a câștigat și a pierdut milioane de trei ori

Livermore nu era un teoretician. Era un băiat din Massachusetts care la 15 ani paria pe acțiuni în „bucket shops", localurile de pariuri bursiere ale epocii, și care ajunsese să fie interzis prin toate din cauza câștigurilor. A prezis crahul din 1907 și l-a devansat pe cel din 1929, unde a scos peste 100 de milioane de dolari mergând short exact când toată lumea cumpăra. Fraza asta apare în cartea lui Lefèvre, o biografie deghizată în roman, și rezumă lecția pe care Livermore a plătit-o cel mai scump: a avut dreptate de nenumărate ori în analiză, dar profitul venea doar atunci când rezista tentației de a vinde prea devreme.

Mâna care apasă butonul de vânzare e dușmanul tău

Ideea e brutal de simplă și de aceea o ignorăm. Poți să ai teza corectă — să identifici o companie bună, un trend real, un moment bun de intrare — și tot să pierzi bani pentru că vinzi la prima corecție de 8%. Piața te răsplătește pentru răbdare, nu pentru genialitate. Iar în 2026, cu volatilitatea care revine în valuri și cu titluri care se mișcă 5% într-o ședință pe fondul deciziilor băncilor centrale, tentația de a „umbla" la portofoliu e mai mare ca oricând.

La BVB vezi asta constant. Investitorul român mediu cumpără o acțiune solidă gen Hidroelectrica sau Romgaz, prinde un dividend gras anunțat, apoi vinde panicat când prețul scade două zile la rând înaintea detașării. Rezultatul? A avut dreptate în alegere și greșit în comportament. Contraexemplul care nuanțează: „statul pe loc" nu înseamnă să ții orbește o companie care se deteriorează fundamental. Livermore vorbea despre poziții unde teza rămâne validă, nu despre a te încăpăța cu o afacere care se prăbușește. Diferența dintre răbdare și încăpățânare e chiar analiza pe care o faci înainte să cumperi.

Scrie-ți teza pe hârtie înainte să cumperi

Data viitoare când deschizi o poziție, notează într-un document trei lucruri: de ce cumperi, ce te-ar face să vinzi și cât timp îți dai. Fără asta, orice mișcare de preț devine un motiv de a acționa impulsiv. Cu asta, ai un filtru: dacă prețul scade dar niciunul dintre motivele tale de vânzare nu s-a activat, stai pe loc. Sună banal, dar e exact ce l-a diferențiat pe Livermore de miile de speculatori care aveau aceleași informații și pierdeau tot. Apropo, el a murit falit — pentru că a încălcat propria regulă.