Publicat la 09.07.2026, 06:03:00

Eurodeputații apreciază progresele făcute de Chișinău în reformele pentru aderarea la Uniunea Europeană și cer deschiderea rapidă a tuturor capitolelor de negociere și avertizează că interferența Rusiei rămâne una dintre cele mai mari amenințări la adresa democrației din Republica Moldova.

Republica Moldova a avansat mult

Parlamentul European consideră că Republica Moldova și-a continuat parcursul european în condiții politice și de securitate dificile, reușind să avanseze în reformele necesare aderării la Uniunea Europeană, în ciuda provocărilor interne și a presiunilor externe.

Eurodeputații salută deschiderea negocierilor de aderare pentru clusterul „Fundamentals”, considerat fundamentul întregului proces de integrare europeană. Acesta include domenii esențiale precum reforma justiției, drepturile fundamentale, libertatea și securitatea, precum și controlul financiar.

În raport, Parlamentul European solicită Consiliului UE să deschidă fără întârziere toate clusterele de negociere cu Republica Moldova, subliniind că procesul trebuie să se bazeze exclusiv pe meritele și reformele realizate de Chișinău. Totodată, eurodeputații avertizează că negocierile nu ar trebui întârziate sau blocate din cauza unor dispute bilaterale.

Documentul consultat de 2eu.brussels apreciază eforturile autorităților moldovene în reforma justiției și în combaterea corupției, făcând trimitere la evaluările pozitive ale Comisiei Europene. Potrivit raportului, consolidarea independenței sistemului judiciar și reducerea corupției sunt condiții esențiale pentru continuarea procesului de aderare.

Parlamentul European insistă și asupra diminuării influenței oligarhilor asupra vieții politice, economice și mediatice, considerând că limitarea acestor influențe este necesară pentru consolidarea statului de drept și a competiției democratice.

Avertisment privind interferența Rusiei

Raportul atrage atenția că Republica Moldova continuă să fie supusă unor presiuni și ingerințe constante din partea Rusiei, care încearcă să influențeze procesele democratice și să divizeze societatea în privința orientării europene.

În acest context, Parlamentul European cere Uniunii Europene și statelor membre să intensifice sprijinul acordat Republicii Moldova pentru consolidarea rezilienței instituționale, inclusiv prin investiții în securitate cibernetică, comunicare strategică, susținerea presei independente și întărirea mecanismelor democratice.

Sprijin pentru integrarea economică și independența energetică

Eurodeputații salută apropierea tot mai mare a Republicii Moldova de piața unică europeană și încurajează continuarea integrării economice, prin extinderea cooperării sectoriale și o liberalizare comercială ambițioasă.

Energia reprezintă un alt punct important al raportului. Parlamentul European sprijină obiectivul Chișinăului de a elimina dependența de resursele energetice rusești, apreciind că independența energetică este esențială atât pentru securitatea națională, cât și pentru stabilitatea economică a țării.

Raportul reafirmă sprijinul Parlamentului European pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. Totodată, eurodeputații solicită Rusiei retragerea tuturor militarilor, echipamentelor și munițiilor din regiunea transnistreană.

Raportorul Parlamentului European, Sven Mikser, a declarat că deschiderea negocierilor de aderare demonstrează că Uniunea Europeană recunoaște progresele concrete făcute de Republica Moldova. El a apreciat că țara a obținut rezultate importante în condiții dificile și a subliniat că obiectivul ambițios de finalizare a negocierilor de aderare până în 2028 va necesita accelerarea reformelor.

Raportul reprezintă un nou semnal politic de susținere pentru Republica Moldova, într-un moment în care procesul de aderare la Uniunea Europeană este strâns legat de securitatea regională, independența energetică și consolidarea rezilienței democratice în fața presiunilor exercitate de Rusia.