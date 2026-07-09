Publicat la 09.07.2026, 12:35:00

Dacia lansează Striker, un crossover de 4,62 metri care combină caracteristicile unui SUV și spațiul unui break. Noul model a fost prezentat oficial ieri, vânzările sunt programate să înceapă în toamna acestui an. Pentru prima dată Turcia devine centru de producție pentru un model Dacia.

Dacia Striker (ce va avea un preț anunțat sub pragul de 25.000 de euro) va încerca să atragă clienții care caută un automobil de familie spațios dar nu au bani pentru un SUV-urile consacrat

Dacia atacă unul dintre cele mai importante segmente ale pieței auto

”Completare” a lui Bigster, Striker combină poziția înălțată la volan și garda la sol caracteristice unui SUV.

Preț sub 25.000 de euro și rivali importanți pe piața SUV-urilor

Unul dintre principalele argumente ale noului Dacia Striker va fi prețul de referință. Constructorul a anunțat că versiunea de bază va costa mai puțin de 25.000 de euro, poziționând astfel modelul sub numeroase SUV-uri compacte consacrate. Printre rivalii cu care Striker ar urma să concureze se numără Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Mazda CX-5 și Volkswagen Tiguan.

Dacia susține că noul model va oferi unul dintre cele mai competitive costuri totale de utilizare din segmentul C nu întâmplător a fost aleasă uzina din Turcia. ”Fidelă valorilor sale, Dacia reunește aceste trei universuri într-o ofertă deosebit de competitivă: Striker oferă cel mai bun cost de utilizare din segmentul său. Preț de pornire sub 25.000 de euro”, au transmis ieri reprezentanții companiei.

Trei motorizări electrificate pentru noul Dacia Striker /

Noul crossover va fi disponibil cu trei sisteme de propulsie electrificate. Versiunea mild hybrid-G 140 va utiliza benzină și GPL, în timp ce clienții vor putea alege și motorizarea hybrid 155.

În partea superioară a gamei se va afla noul sistem hybrid 150 4x4, destinat celor care își doresc tracțiune integrală.

Noua Dacia are o gardă la sol de până la 20 de centimetri și oferă dimensiuni generoase pentru un automobil. Portbagajul poate ajunge la o capacitate de 600 de litri și beneficiază de mai multe soluții practice, printre care un planșeu modular în trei părți, rabatarea rapidă a banchetei și deschiderea automată a hayonului.

Interiorul pune accent pe tehnologie. Modelul primește standard un ecran tactil de 10,1 inci și instrumentar digital. În funcție de nivelul de echipare, clienții vor putea beneficia de plafon panoramic, scaune încălzite și reglabile electric, pilot automat adaptiv și mai multe sisteme avansate de asistență pentru șofer.

Gama Dacia Striker va fi structurată în jurul a patru niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey

Versiunile disponibile vor fi adaptate atât clienților interesați de activități outdoor, cât și familiilor care folosesc automobilul pentru călătorii lungi. Noua Dacia renunță, de asemenea, la utilizarea pielii și a elementelor decorative cromate.

Fabrica Oyak Renault din Bursa devine astfel a cincea unitate industrială în care sunt asamblate automobile Dacia, după uzinele din Mioveni, Casablanca, Tanger și Shiyan.