Publicat la 09.07.2026, 20:03:00

Uniunea Europeană interzice aplicațiile de inteligență artificială care generează imagini intime ale unei persoane reale fără consimțământ, a anunțat comisara europeană Hadja Lahbib în cadrul OECD Gender Equality Forum, desfășurat la Paris. Furnizorii acestor sisteme au termen până în decembrie pentru a se conforma noilor reguli europene.

Există aplicații care generează în câteva minute imagini explicite

Potrivit comisarei, fenomenul este în creștere: fotografii preluate de pe rețelele sociale sunt încărcate în aplicații AI care generează în câteva minute imagini explicite, distribuite ulterior online fără acordul persoanei vizate.

Lahbib a subliniat că aceste practici fac parte din violența online împotriva femeilor și fetelor. Datele prezentate arată că una din cinci femei din Uniunea Europeană a fost victima violenței online, iar în cazul femeilor tinere proporția ajunge la una din patru.

Comisia Europeană combate acest fenomen prin Directiva privind violența împotriva femeilor, Digital Services Act și AI Act. În baza AI Act, sistemele care produc imagini intime ale unei persoane reale fără consimțământ sunt interzise pe piața Uniunii Europene.

„Nicio tehnologie nu poate trece peste corpul tău, imaginea ta, consimțământul tău”, a declarat Hadja Lahbib. Comisara a atras atenția și asupra dimensiunii de gen a abuzurilor generate de inteligența artificială, afirmând că 98% dintre imaginile manipulate cu AI sunt pornografice, iar 99% dintre acestea au ca victime femei.

Pe lângă măsurile legislative, Comisia Europeană pregătește un plan de acțiune pentru creșterea numărului de femei în cercetare, inovare și startupuri tehnologice și continuă programul Girls Go STEM, care își propune să atragă un milion de fete către domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii până în 2028.

Potrivit Hadjei Lahbib, combaterea violenței online și implicarea unui număr mai mare de femei în dezvoltarea noilor tehnologii sunt esențiale pentru ca inteligența artificială să reducă, și nu să amplifice, inegalitățile de gen.