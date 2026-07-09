Publicat la 09.07.2026, 15:47:12

România se numără printre statele Uniunii Europene care generează cele mai puține deșeuri municipale, însă rămâne codașă la reciclare. Diferența arată că problema nu este cantitatea de gunoi produsă, ci modul în care acesta este colectat și valorificat. Concluziile au fost prezentate în cadrul unei reuniuni a proiectelor LIFE, organizată în contextul pregătirii noului Act european privind economia circulară.

Aproape jumătate – hrană irosită

Potrivit Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), un european produce în medie peste 500 de kilograme de deșeuri municipale pe an, însă mai puțin de jumătate din această cantitate este reciclată.

În România, media este de doar 303 kilograme de deșeuri municipale pe persoană pe an, una dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, reciclarea rămâne la un nivel foarte scăzut, iar aproape 129 de kilograme din deșeurile generate reprezintă hrană irosită.

Experții reuniți în cadrul celor 17 proiecte LIFE au subliniat că reciclarea începe cu colectarea separată. Dacă hârtia, plasticul, textilele, biodeșeurile sau echipamentele electrice sunt amestecate încă din gospodării, materialele reciclabile își pierd valoarea, iar costurile de sortare cresc.

Unul dintre instrumentele promovate este sistemul „Plătești cât arunci” (Pay As You Throw), prin care taxa de salubritate este stabilită în funcție de cantitatea de deșeuri reziduale produsă, scrie 2eu.brussels. Proiectele LIFE arată însă că succesul acestui model depinde de investiții în infrastructură, comunicare eficientă și încrederea cetățenilor, nu doar de introducerea unor taxe diferențiate.

Participanții au evidențiat și dificultățile întâlnite în reciclarea deșeurilor electrice și electronice, a biodeșeurilor și textilelor, precum și importanța responsabilității extinse a producătorilor în gestionarea acestor fluxuri de deșeuri.

Pentru România, mesajul este clar: deși produce considerabil mai puține deșeuri decât media europeană, fără colectare separată eficientă și investiții în reciclare, acest avantaj nu se transformă într-o performanță reală în economia circulară.

Imagine: magnific.com