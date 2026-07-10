Publicat la 10.07.2026, 00:01:14

„Nu gândirea mea mi-a adus vreodată banii cei mari. A fost întotdeauna statul pe loc. Ați înțeles? Statul meu ferm pe poziție!" — Jesse Livermore, prin vocea lui Larry Livingston, în „Reminiscences of a Stock Operator" (Edwin Lefèvre, 1923)

Speculatorul care câștiga stând nemișcat

Livermore era orice, numai calm nu. A făcut și a pierdut mai multe averi decât poate număra cineva, a mizat împotriva pieței în crahul din 1907 și din 1929, iar la final a murit falit și singur. Tocmai de la un om atât de agitat vine una dintre cele mai contraintuitive observații despre bani. El descoperise, după ani de tranzacționare compulsivă, că profiturile mari nu veneau din deciziile lui inteligente. Veneau din perioadele în care nu făcea absolut nimic. Fraza apare în cartea semi-biografică a lui Lefèvre, unde Livermore apare sub numele de Larry Livingston, și rezumă o viață întreagă de greșeli plătite scump.

Boala numită „trebuie să fac ceva"

Cea mai scumpă convingere a investitorului mic este că activitatea egal cu competența. Că dacă verifici portofoliul de cinci ori pe zi și ajustezi pozițiile la fiecare titlu din presă, cumva controlezi rezultatul. Adevărul e că fiecare tranzacție în plus înseamnă un comision în plus, o taxă în plus și o ocazie în plus de a greși din emoție.

La BVB vezi asta constant. Cineva cumpără acțiuni la o companie solidă — să zicem o bancă mare sau un producător de energie din indicele BET — apoi vinde panicat la prima corecție de 8%, ca să răscumpere mai scump după trei luni. Între timp, dividendul consistent pe care l-ar fi încasat stând liniștit s-a evaporat. Livermore ar fi recunoscut imediat tiparul: mintea care lucrează prea mult sabotează răbdarea care ar fi produs banii. Nuanța importantă e că statul pe loc funcționează doar când ai cumpărat lucrul corect la prețul corect. Livermore nu recomanda să stai pe o poziție pierzătoare din încăpățânare — el tăia rapid pierderile. Răbdarea era rezervată câștigătorilor.

Închide aplicația pentru o lună

Fă un experiment simplu: alege o poziție din portofoliu în care crezi cu adevărat și promite-ți că nu o atingi 30 de zile, indiferent ce titluri apar. Fără verificat cotația zilnic, fără ajustări. Notează-ți acum, pe hârtie, motivul pentru care ai cumpărat-o și prețul la care planul tău spune că o vinzi. Peste o lună vei ști dacă deciziile tale sunt raționale sau doar reacții la zgomot.

Livermore a murit fără să-și urmeze propriul sfat. Tu ai avantajul că-l poți citi înainte, nu după.